Al Cacique Medina le queda una flecha

De los últimos cinco partidos que jugó, Nacional perdió dos y empató tres. Marcó cuatro goles y le hicieron seis. En ese lapso, que va del 14 al 31 de octubre, el equipo de Alexander Medina quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, perdió el Clausura y cedió el primer lugar en la Tabla Anual.

Mirándolo así, el panorama tricolor es tenebroso. El miércoles, después de perder contra Fluminense y mientras esperaban que se abrieran las puertas del Gran Parque Central, los hinchas estaban descorazonados y dirigían sus críticas principalmente al planteamiento táctico del técnico y a su decisión de poner o no poner a determinados jugadores, más allá del error puntual del golero Esteban Conde que costó la eliminación.

El fútbol es exitista y los hinchas suelen ser resultadistas. Pero lo que queda siempre es la última imagen. Nacional, con Medina en la conducción, ganó el Apertura y el Intermedio. Pasó con éxito dos llaves de la Copa Libertadores para llegar a la fase de grupos, y eliminó a Sol de América y a San Lorenzo de la Sudamericana antes de sucumbir frente al Flu. Fue el equipo uruguayo que más compitió en el ámbito internacional, al mismo tiempo que se quedó con los primeros dos torneos cortos de entrecasa.

Nacional jugó 52 partidos, de los que ganó 31, empató 12 y perdió 9

Como dicen los adolescentes ahora, hasta hace cuatro meses “Medina era todo lo que estaba bien en Nacional”. Los últimos resultados cambiaron ese perfil. El equipo tuvo un bajón futbolístico, la rotación de jugadores no funcionó tan bien como en el primer semestre, defensivamente anda a los tumbos y de los 26 goles a favor y ocho en contra del Apertura pasó a 18 a favor y 14 en contra en lo que va del Clausura.

El miércoles Medina también se culpó por la baja producción del equipo. “El mayor responsable soy yo en la derrota. La idea no salió”, dijo el entrenador y agregó: “Obviamente que tenemos que mejorar mucho para lo que viene, encontrar esa rebeldía, la memoria de todos los aspectos de juego que hicimos en el año y no quedarse con esta situación que hay que pasar rápido”.

El Cacique sorprendió a principio de año con su idea de juego. Fútbol dinámico, con pelota bien jugada desde el golero (lo que a veces es un riesgo) y velocidad por las bandas.

Encontró rápidamente el funcionamiento deseado con desempeños individuales muy altos. Conde se mandaba una o dos atajadas fantásticas por partido, una pareja de centrales integrada por Corujo y Arismendi de tan buen rendimiento que cuando Polenta volvió de una expulsión jugó de lateral izquierdo. Oliva, ascendido por el técnico, se transformó en una grata sorpresa en el mediocampo y encontró en el argentino Bergessio a un goleador infalible.

El porcentaje depuntos ganados por el equipo de Medina es de 67,3%

Medina rotó el equipo constantemente y el rendimiento, y especialmente los buenos resultados se mantuvieron, por lo que hasta entonces eran todas loas para el DT en su estreno en Primera División. Incluso se le destacó la forma en que manejó la situación de Luis Aguiar, hasta que el jugador se ganó con goles el aplauso de los hinchas pese a su pasado carbonero.

Pero después vino la caída. Se lesionó Corujo, se fue Polenta y el técnico no encontró respuestas en los jugadores que quedaron: Erramuspe, García, Rolín y Angeleri. Oliva tuvo un bajón que muchos achacan a que su ficha fue vendida; Zunino hizo goles importantes pero no ha tenido continuidad en su juego; Aguiar entró poco; Viudez juega cada vez menos; el técnico insistió con De Pena ante Fluminense y no fue una buena idea; al equipo le cuesta generar fútbol y la producción goleadora de Bergessio bajó de 16 goles hasta el Intermedio a cuatro entre Clausura y Sudamericana.

A pesar de la desazón actual no está todo perdido. Al Cacique le queda la definición del Uruguayo contra Peñarol para cerrar el balance de la temporada.

Bueno

La idea futbolística que desarrolló esencialmente en el primer semestre, el ascenso de Oliva y el manejo del plantel en dos competencias.

Pendiente

Medina disputó cuatro clásicos este año. Perdió dos (uno amistoso) y empató los otros dos. En el Apertura fue superior a Peñarol, pero no ganó.

Malo

El bajón pronunciado que tuvo el equipo en el segundo semestre y los flojos rendimientos en partidos claves ante Estudiantes y Fluminense.