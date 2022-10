Alan Matturro cumple 18 años, sueña con estar en el Mundial de Qatar y Defensor lo disfruta

Alan Matturro, el zaguero juvenil de Defensor Sporting, cumple este martes 11 de octubre sus 18 años de edad, luego de coronar una gran actuación en el partido ante Nacional del pasado domingo, en el que tuvo que marcar a Luis Suárez.

Tras el empate 1-1, los violetas destacaron la actuación de su joya en un partido en el que el Pistolero no pudo anotar.

El zaguero juvenil que estuvo invitado por Diego Alonso a los entrenamientos y gira de la selección mayor en el mes de junio, reiteró su deseo de estar en el Mundial de Qatar 2022, como había dicho la semana pasada luego de su gol ante Albion.

Alan Matturro y su gol ante Albion

“El sueño de ir a Qatar está, pero está muy difícil porque es muy cerquita”, dijo este lunes a 1’00% Deporte de radio Sport 890.

La dedicatoria para su madre fallecida el año pasado

El juvenil que debutó en la Primera violeta el año pasado, cuando el equipo estaba en Segunda, manifestó que en esa gira se sintió en “buen nivel” a la par de los jugadores de la selección. “El Tornado me ponía con los titulares y me hice la cabeza con que me iba a poner cinco minutos por lo menos”, contó.

También dijo que aprendió “muchas cosas” en esa gira. “¿Sabés lo que es estar ahí con ellos? Estábamos mirando la final de la Champions y le decía a Josema: ‘Esto lo miraba en mi casa y ahora estoy acá mirándolo con ustedes’. No lo podía creer”, comentó.

Alan Matturro con la selección mayor

“Yo me veo y confío en mí”, dijo Matturro. “Si me ponés a marcar a Messi yo lo marco, pero hay que estar preparado. No es todo color de rosa. Si me llama el Tornado estoy pronto. Y si no me llama, a seguir laburando porque soy un pendejo todavía”, agregó el zaguero que ahora ya tiene la mayoría de edad.

Alan Matturro con la selección mayor