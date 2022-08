Álbum Panini del Mundial Catar 2022: ya salió en Uruguay, cómo conseguirlo y cuánto cuesta llenarlo

La cuenta regresiva del Mundial de Catar 2022 llegó a uno de sus mojones más importantes: la salida del álbum oficial de figuritas. La empresa italiana Panini, encargada desde 1970 de la colección, lanzó este lunes en Uruguay el álbum y los sobres, que ya se podían reservar a través de una preventa desde los primeros días de agosto.

La colección de Catar 2022 cuenta con 638 figuritas, entre los 32 equipos en competencia, los estadios, los logos y demás imágenes institucionales del torneo, y las alineaciones campeonas de toda la historia del campeonato mundial de fútbol.

¿Cuánto cuesta el álbum de Panini de Catar 2022?

El álbum de Catar 2022 se obtiene de forma gratuita en el stand de Panini en Montevideo Shopping, o en la tienda de la empresa ubicada en San José 1192.

Quienes quieran la edición en tapa dura, sin embargo, tendrán que esperar un poco más y abrir la billetera. Esa edición del álbum tiene un costo de $ 490, y llegará a Uruguay el próximo 7 de setiembre.

¿Cuánto salen las figuritas del Mundial 2022 en Uruguay?

Cada sobre de la colección del álbum mundialista tiene un costo de $ 40, y se pueden adquirir en los locales de Panini o a través de la web de la empresa.

Cada sobre incluye cinco figuritas, aunque algunos pueden traer seis. Esto se debe a que a las 638 figuritas se suman otras 20 especiales que no tienen lugar en el álbum: son figuritas de distintos futbolistas "en acción".

Cada uno de esos 20 stickers está disponible en cuatro variantes, cada una más rara que la otra: una versión "básica", bronce, plata y oro.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2022?

A razón de cinco figuritas por sobre, en un mundo ideal donde no existieran las repetidas sería necesario adquirir 128 sobres, es decir, desembolsar $ 5120 (unos US$ 130). Pero en el mundo real las repetidas existen. De todas formas, con esa inversión en sobres, un coleccionista ya tendría stickers suficientes como para intercambiar sus repetidas y no necesitar nuevos sobres.

¿Cómo es el plantel uruguayo del álbum?

Cada selección está representada en el álbum de Panini por 19 figuritas: 18 jugadores y una "brillante" con el escudo de la federación. A diferencia de las colecciones previas, en esta oportunidad la figurita con la formación del equipo ya viene como parte de la página, como una suerte de "falsa figurita".

No hay grandes sorpresas en la lista de jugadores de la selección uruguaya en el álbum, en la que está presente la base de futbolistas que han integrado las últimas convocatorias del entrenador Diego Alonso.

Los arqueros son Fernando Muslera y Sergio Rochet; los defensas Diego Godín, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Matías Viña, José María Giménez y Mathías Olivera.

Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Lucas Torreira y Matías Vecino son los mediocampistas elegidos por Panini, mientras que los delanteros son los históricos Luis Suárez y Edinson Cavani, además de Facundo Pellistri y Darwin Núñez.