Alcalde de Chuy: "Se puede caminar por todos los barrios sin ningún problema"

Para el alcalde del Chuy, Eduardo Calabuig, la ciudad que lidera tiene "mala propaganda" porque "han tildado a la ciudad de peligrosa", pero él asegura que cualquiera puede caminar por "todos los barrios de Chuy", incluso de noche, sin problemas. Sin embargo, considera que hay "oportunistas de los que no se cuidan" porque según su visión, ese tipo de robos se dan cuando la población "le da la oportunidad", dice a El Observador.

Lo que sí es un problema, dice, es el narcotráfico. Antes de ser alcalde (cargo que ocupa hace dos años), trabajó 38 años en Aduana por lo que dice conocer del tema. Según Calabuig, hay puntos de la frontera de Chuy que "son abiertos y muy permeables" para el tráfico de drogas y en algunos puntos, que prefiere no detallar, dice que es posible pasar con vehículos eludiendo los controles aduaneros.

Pero insiste en que la convivencia de un lado y otro de la frontera con Brasil "es pacífica". Asegura que en la noche "uno va tranquilo con la familia" a los bares, "con los hijos adultos" y que "no hay inconvenientes". Hace 62 años que vive en Chuy y asegura que no ha visto "desmanes ni peleas. No existen".

Mensajes con Lacalle y un cuadro de Sanguinetti

Una foto de Julio María Sanguinetti cuelga del despacho del alcalde de Chuy. Tiene una dedicatoria escrita por el expresidente: "Para Eduardo Calabuig. Julio María Sanguinetti. 84". El alcalde cuenta, con orgullo, que Sanguinetti se la regaló y dedicó en 1984 y se excusa por la falta de la clásica imagen de Luis Lacalle Pou que luce en prácticamente todos los despachos públicos: "La foto del presidente de la República no la tengo porque, con el dolor en el alma, se la regalé a una candidata a vereadora (el cargo de alcaldesa en Brasil) un día que nos vino a hacer una visita".

María Eugenia Scognamiglio

Retrato del expresidente Julio María Sanguinettí en la alcaldía de Chuy

Se la regaló porque, según dice, ella "es fan del presidente" y siguió: "Yo como buen varón gentil, y como me han enseñado los valores en mi casa, tuve que regalarle esa foto. Cuando tenga la oportunidad de estar con el señor presidente le voy a contar".

Calabuig se define como batllista independiente y como un político que está aprendiendo a hacer política. El año pasado viajó a Montevideo para tomar el curso de formación política que brindó el Partido Colorado y dice que aprendió de "los mayores" aunque, en edad, algunos "sean incluso más chicos" que él.

En Navidad le envió un mensaje al presidente que el mandatario tardó seis minutos en responderle y en Año Nuevo la respuesta llegó a los siete minutos. Sin embargo, el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, demora más en responder. "Sé que él es una persona muy ocupada. A veces uno manda un mensaje y no contesta a los siete minutos como el presidente, pero lo contesta a las dos o tres horas", dice, pero asegura que tiene un buen diálogo con el jefe comunal.

En el territorio Calabuig se siente aclamado por la población de Chuy. "La mayoría de mis compañeros me dicen que no quieren salir conmigo porque demoro mucho en llegar. Todo el mundo me para y conversamos de actualidad".

–¿Y qué le reclama la gente en la calle?

–Lo bueno de la gente es que no va hacia el insulto. A veces las calles tienen un pozo de más o no tenemos el material suficiente. Conversamos de cosas que a veces tú no ves o algo que se puede hacer y ellos mismos te dicen 'acá estaría lindo (hacer) tal cosa' y ahí te hacen pensar, te hacen razonar y hacer algo que a ellos les gusta.

Los planes de la Alcaldía de Chuy para la ciudad

La alcaldía de Chuy recibió 3 millones de pesos de parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la prioridad del municipio será el fútbol infantil. Más de la mitad del dinero, 1 millón y medio de pesos, se utilizará para construir dos canchas y algunos vestuarios "y para lo que dé". Calabuig afirma que Chuy necesita un lugar como esos porque hay unos 500 niños en la ciudad que practican fútbol infantil.

Por otro lado, se realizará el saneamiento de la mitad del barrio "Samuel" con fondos del BID que gestionó la Intendencia de Rocha. Además, se eliminará un vertedero a cielo abierto de donde se retiran 40 mil kilos de basura por día que se trasladan en dos viajes a Rocha. En ese lugar se realizará una planta de transferencia donde se enviarán los residuos a la planta de Rocha. El vertedero recibe residuos de La Coronilla, Barra del Chuy, ciudad de Chuy, 18 de Julio, San Luis y Barrancas. La planta de transferencia será "un lugar cerrado que no permitirá la voladura de residuos ni molestias a los vecinos", dice el alcalde.