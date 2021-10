Alcaldes de Montevideo impulsaban festival de bandas sin aval del MSP y tuvieron que suspender

Los alcaldes montevideanos que pretendían realizar este sábado el espectáculo musical en la Rural del Prado, dieron marcha atrás porque no tenían protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni por la Intendencia de Montevideo (IM). Así lo confirmaron a El Observador desde las partes involucradas en la realización y aprobación del Festival Acercate. La actividad, que congregaría a 5 mil personas con un concierto de cinco bandas en vivo, era pasible de multas si se realizaba en esa fecha.

A eso se le sumó el aumento de contagios por coronavirus en la última semana, lo que hizo encender las alarmas sobre el riesgo sanitario que podría implicar. El alcalde del Municipio F, el nacionalista Juan Pedro López, fue quien intermedió con la cartera de salud, pero de manera “informal”. Habló con “compañeros de Salud Pública” cuyos nombres prefirió no revelar, y es por eso que, en la formalidad, no existen pruebas de un pedido autorización, de acuerdo a lo que señalaron fuentes del MSP. “Formalmente al MSP no hubo un papel pidiéndole (autorización)”, también ratificó López.

Una fuente del MSP se ofreció más temprano a rastrear el pedido de autorización si es que los organizadores lo presentaron por las vías correspondientes. Para eso, los alcaldes debían tener una notificación de "recibido". Las consultas a los jerarcas por ese comprobante no tuvieron respuesta.

Ante la Intendencia de Montevideo los alcaldes pidieron los permisos, preguntaron qué se necesitaba y el trámite está en proceso, pero inusualmente estaría pronto para este sábado. Además del pedido formal que esta vez sí hicieron, repitieron la modalidad de la conversación informal, aseguró López. “Fue una decisión de nosotros, de los ocho alcaldes, la decisión de hacerlo. De no hacerlo. Nos parecía de sentido común”, relató.

El alcalde reconoció que se “demoraron” y que hicieron estos pedidos entre “miércoles y jueves” de esta semana. “Capaz que somos culpables, capaz que nos demoramos un poquito en pedir el trámite, estamos sobre la fecha. Acá hacemos culpa”, subrayó. Ante esta situación y la suba de casos de coronavirus, los representantes se reunieron en una junta de alcaldes la mañana de este jueves y, de forma unánime, decidieron postergar la actividad.

Eso implicó comunicar la decisión a las bandas, los trabajadores involucrados y a la población en general. Y lo hicieron mediante las redes de los municipios; primero, con una comunicación en la que señalaban que, “por recomendación del MSP ante aumento de casos de covid-19”, el Festival Acercate se posponía. Esa publicación fue eliminada más tarde. La cartera negó haber pedido la suspensión del evento y desde los municipios se lo atribuyó como un error a la hora de informarlo.

Autoridades del MSP, en vista de que no hay ningún pedido de autorización en trámite, se comunicaron con la organización para conocer detalles del evento y pedirle que cumplan con las medidas que el gobierno ha dejado en claro en esta emergencia sanitaria por covid-19. Esa llamada telefónica ocurrió el miércoles a la tarde, y el congreso de alcaldes tuvo lugar la mañana más próxima, de urgencia.

En diálogo con El Observador, el alcalde del Municipio C, Jorge Cabrera, dijo: “Tenemos que, de nuevo, mantener determinadas prudencias sanitarias, no estaban dadas las condiciones. Tomamos la decisión hasta que no estemos seguros nuevamente, vamos a mantener distancias y atendiendo al llamado de prevención que nos hacen desde el gobierno nacional. Fue un acuerdo que se hizo. Me parece una actitud de tremenda irresponsabilidad seguir adelante con un evento de este tipo. En un diálogo con Salud Pública, resolvimos entre todos que no tenemos urgencia para hacer un evento”.

Su par del Municipio D, Gabriel Velazco, lo explicó así: “Hicimos algunas excepciones respecto al protocolo sanitario (…) Por ahí surgieron los inconvenientes con protocolos de MSP, intendencia. Nos faltaban algunas cosas para cumplir con (las) normas. Como se han presentado los casos, entendimos que era conveniente esperar”. Gran parte del público debiera haber estado sentado durante el evento si se hacía este sábado, y algunos alcaldes coincidieron en que eso, en un concierto de rock, era imposible de hacer cumplir. “Obviamente que no podíamos cumplir con todo eso”, dejó en claro López.

El avance de los casos como argumento

Además de esperar por la vía formal de los protocolos, una cosa más sirvió para afianzar la idea de que se corrían varios riesgos de hacer el evento el sábado: las palabras del presidente Luis Lacalle Pou. “Mejor poner punto muerto y no seguir avanzando”, dijo este miércoles el mandatario en una rueda de prensa respecto a la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria.

López reafirmó: “Fue un tema de sentido común, esperar un poquito. (Para) hacer un proceso correcto como hay que hacerlo. Estamos con actividades, no hubo autorización, ni de la intendencia ni del ministerio”. Velazco, por su parte, adelantó que estiman hacer el festival en noviembre, aunque dependerá de cómo avance el trámite ante el MSP y del comportamiento de la pandemia.

El documento que López consideró con funcionarios del MSP “no tuvo observaciones”, señaló el propio alcalde. Consultado sobre si ese funcionario es una autoridad, el jerarca se limitó a decir: “Será…”.

Jorge Meroni, alcalde del Municipio A, dijo que no estaba al tanto de las conversaciones entre alcaldes que pertenecen a partidos “de la coalición” con el MSP. Que a él como frenteamplista no le constaba, pero de igual forma aventuró con que el evento “estaba aprobado por Salud Pública y por la intendencia”, pero que se postergó porque “hay cada día más casos” de coronavirus. “No podemos generar algo que aumente la cantidad de contagios”, acotó.

Leticia De Torres, alcaldesa del Municipio G, consultada para esta nota, envió un mensaje en el que indicó, entre otras cosas: “El protocolo se armó para la actividad del sábado. Se consulto a través del alcalde del F y se recomendó no hacerla teniendo en cuenta el aumento de casos. Tenemos que tener la responsabilidad en cuanto a generar un evento con las características que planteamos”.

Por otra parte, Cabrera contó puntualmente que los ministros Daniel Salinas (Salud) y Luis Alberto Heber (Interior) estaban invitados para que, cuando la prensa les preguntase el sábado, digan cómo había transcurrido el espectáculo en materia de protocolos.

La tarde del jueves