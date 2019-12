Alejandro Fantino se despidió de Animales Sueltos y vuelve al deporte

Alejandro Fantino le dijo adiós a Animales Sueltos, su "criatura" televisiva, que nació como programa de espectáculos y se transformó en uno político.

“No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que dejar vivo un programa, nada; ni 40 puntos de rating, que nunca hice así que no sé cómo será. Pero acá hicimos un rating muy alto, hemos ganado Martín Fierro (como mejor programa periodístico", comentó Fantino al abrir la emisión del viernes pasado y referirse a su partida.

El conductor de TV argentino dijo que hizo el programa durante 11 temporadas y estuvo al aire en 2.427 emisiones. Recordó todo lo que pasó en esta década: "Pasé por un matrimonio, por alegrías y por tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, pesqué amarillos más grandes, más chicos; disfruté, me reí, lloré; todo acá".

Su lugar lo tomará Luis Novaresio, a quien elogió durante su último programa. "Sabe de esto, sabe conducir, es bueno haciendo lo que hace”, señaló. Del mismo modo lo hizo con los periodistas que lo acompañaron en este ciclo político: Romina Manguel, Fernando Carnota, Maxi Montenegro y Mariano Cuneo Libarona.

Desde este lunes, Fantino seguirá estando al aire, pero será con programas que había grabado con anterioridad.

El afamado conductor argentino fue el relator partidario de Boca Juniors, luego se fue a TyC para conducir el programa Mar de Fondo, continuó en ESPN para luego pasar a la televisión de aire en Argentina. Allí condujo Animales Sueltos durante 11 años en América.

Ahora vuelve a su primer amor, en el canal ESPN, donde hará reportajes íntimos a las principales figuras del deporte del país vecino.