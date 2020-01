Alerta naranja en la granja por falta de lluvias

La actual acumulación de varias semanas con un nivel de precipitaciones por debajo de lo habitual tiene en jaque a los granjeros de la zona sur del país, tanto que Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), afirmó a El Observador que “la situación ya es como para una alarma de nivel naranja”.

Rolando explicó este lunes que esa es hoy la principal fuente de preocupación de los productores del sector granjero, considerando que los afectados afrontan a corto plazo un escenario de notoria merma productiva con un alza de costos, no obstante admitió que eso no implica dificultades para los consumidores, al menos por el momento. No habrá problemas de abasto ni subirán los precios de modo muy notorio.

De todos modos, un eventual impacto a nivel del consumidor puede suceder si la adversidad persiste algunas semanas más, lo que se apreciará primero en algún rubro en forma puntual, aunque no a corto plazo ni en forma generalizada.

“La ausencia de lluvias lo que establece es que se afecta el calibre de la fruta y de las hortalizas, no baja la calidad, es más, en muchos casos la calidad es mayor, porque se concentra en un producto más pequeño, por ejemplo se concentran los azúcares, pero los granjeros estamos perdiendo muchos kilos por hectárea”, detalló.

En varios casos se están agotando las reservas de agua.

Hace falta al menos 100 mm

Lo que se precisa es que llueva cuanto antes, pero que además luego sucedan otros episodios de precipitaciones, que no haya una lluvia aislada y quede en eso. Y, para peor, enero no es el mejor momento del año para que llueva bastante. “Nos hace falta al menos 100 mm que deberían llegar desde ahora a fin de mes y repartidos en tres o cuatro lluvias, eso sería lo ideal para acomodar las cosas en las producciones que están en marcha”, dijo.

Un detalle relevante es que esta situación se manifiesta especialmente en la zona sur del país, donde está uno de los grandes polos granjeros, el que en estos momentos explica cerca del 80% del abasto hortifrutícola al Mercado Modelo. En el litoral norte, el otro polo productivo, ha llovido bastante bien, añadió.

También indicó que si bien la herramienta del riego está en la mayoría de las quintas y es parte clave de los sistemas productivos granjeros, “no es lo mismo el agua de riego que el de lluvia”, y además está claro que regar está dentro de los costos habituales, pero si hay que suministrar agua en forma artificial en mayores volúmenes a lo normal eso encarece la producción.

Al respecto, las reservas tienen determinada capacidad y en muchos casos también precisan de la lluvia para recuperarse. “Tenemos agua para algunos días más, estamos llegando al límite en las reservadas”, lamentó.

Rolando, consultado sobre los rubros afectados, señaló principalmente a la manzana y a la pera, pero también al durazno que no se ha cosechado, a la cebolla y al zapallo, en realidad está comprometido todo lo que termina de madurar en enero, febrero y marzo.

“En la producción de frutas y en lo hortícola la situación nos tiene muy inquietos”, reconoció. En el caso de la cebolla, dijo, “habrá un porcentaje muy alto de cebolla chica y eso solo complica al productor”, agregó.

El principal tema de preocupación

Rolando, quien ayer participó en una nueva reunión de la Junta Nacional de la Granja, comentó que hay varios temas que preocupan al gremialismo granjero. Uno de ellos es la gestión en el diseño de nuevos planes de negocios. También está todo lo que implica la transición en el gobierno, porque “hay temas que queremos conversar con las próximas autoridades como el tema de la competividad, el de los costos, el del mercado interno y el de la exportación”.

De todos modos, sin desconocer la relevancia de todo eso, “hoy lejos lo que más nos preocupa e inquieta es el tema de la falta de lluvias”, concluyó el productor.