Alfie: coronavirus "va a impactar" en el gasto y enlentecer el crecimiento

Desde la llegada del coronavirus a Uruguay las autoridades trabajan en un plan de contingencia y anunciaron una batería de medidas para frenar la propagación del virus, que infectó al menos a ocho personas.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo que a raíz de esta pandemia "razonablemente" se puede esperar que el crecimiento de la economía en 2020 sea menor al proyectado por el Banco Mundial, que para Uruguay estimaba una expansión en el entorno de 2,5% anual.

"Nos va a afectar la economía", aseguró este domingo en el programa Séptimo Día, de Teledoce.

No obstante, el jerarca señaló que aún es demasiado pronto para calcular la magnitud del enlentecimiento. "Si el desarrollo del virus es muy fuerte, nos va a afectar la economía. Si no es tan fuerte, eso no va a ser muy distinto a otros años. No lo podemos saber hoy, es adelantarnos demasiado a los acontecimientos", expresó.

Alfie explicó que el impacto va a ser "totalmente distinto" si Uruguay logra contener la propagación del coronavirus que si pasa como en Italia o España, dos de los países más afectados por esta pandemia.

El jerarca destacó el repunte de la economía de China, donde se originó el virus. Este país es el "principal destino" de los bienes producidos en Uruguay y el principal productor de los insumos utilizados por la industria nacional, por lo que era "un grave problema" que la economía se hubiera estancado.

Incremento del gasto

Alfie adelantó que el plan de contingencia diseñado "va a impactar" en el gasto que el gobierno había calculado. "Hay un gasto que es prioritario y ese gasto es adicional a lo que estábamos planeando nosotros", sostuvo.

"Todos sabemos que estamos entre lo malo y lo menos malo, y para eso hay que poner recursos", explicó, y dijo que todavía no se puede calcular cuál va a ser "la dimensión del aumento".

Apuntó que en gran medida dependerá de "si el comportamiento de la población es el adecuado", lo que contribuirá a que el gobierno no tenga que tomar más medidas que supongan un gasto adicional.

Alfie precisó que el incremento no solo refiere a "adquisiciones médicas", sino también a otros factores como el subsidio por enfermedad que el Banco de Previsión Social (BPS) prevé darle a todos los trabajadores que se vean obligados a hacer cuarentena por 14 días.

Para mitigar el impacto y poder crear una suerte de "fondo para el coronavirus", el gobierno se puso en contacto con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El director de la OPP aclaró que no se trata de préstamos con los que Uruguay "ya cuenta", sino de "asistencias no muy grandes" que "de alguna manera ayudarán en el corto plazo".