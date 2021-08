Alfie sobre artículo de la Rendición por sueldo de Lacalle: "Va a tener el mismo aumento que todo el mundo"

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, defendió este martes en el Parlamento la decisión de incluir en la Rendición de Cuentas el artículo 286, que exceptúa al presidente Luis Lacalle Pou de una normativa prevista en la última ley de Presupuesto por la que aquellos funcionarios que "perciban una remuneración total nominal superior a la de un ministro de Estado" tendrían "incremento salarial nulo" durante este período de gobierno.

El Frente Amplio había cuestionado la decisión, algo que en la oposición señalaron como un incremento salarial para el mandatario por fuera de la normativa.

El diputado Gustavo Olmos planteó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes sus dudas con respecto a una eventual violación del artículo 154 de la Constitución. La Carta Magna señala allí que "las dotaciones del presidente y del vicepresidente de la República serán fijadas previamente a cada elección, sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño de su cargo". "Esta medida tiene su fundamento", recordó Olmos. "Que el presidente de un período no se pueda aumentar sus dotaciones a voluntad. Está claro que no es este el caso y por eso hablamos de un ajuste", agregó.

La explicación de Alfie fue que en el gobierno existía una "duda jurídica" en torno al artículo del Presupuesto, en cuanto a que si tras esa redacción el presidente tenía derecho o no a un incremento de sueldo "como todo el mundo", es decir, en la misma oportunidad y porcentaje que todos los empleados públicos.

Así, el pasado 1° de enero Lacalle Pou no pudo percibir su incremento de 4,41%, como si lo hicieron el resto de los funcionarios estatales.

Alfie señaló primero que "personalmente" no tenía esa duda, sino que según su criterio al mandatario le correspondía el ajuste definido para los públicos. Y luego dijo que para subsanar esa "duda" en la Rendición de Cuentas fue incluido el artículo que excluye a Lacalle Pou en la limitación impuesta en el Presupuesto.

"Lo que estamos diciendo es: no se le está aumentando el sueldo al presidente. ¡Para nada! No se le está fijando una dotación especial", afirmó. Lo que se hace, dijo, es: "mire, el presidente va a tener el mismo aumento de sueldo que todo el mundo".

Alfie consideró "lógico" que el presidente no tenga el mismo salario que un ministro de Estado. "Acá no hay ningún aumento de sueldo", ratificó.

El director de OPP fue más allá y sostuvo que, como la adecuación prevista regirá a partir del próximo 1° de enero, Lacalle Pou podría "en teoría" perder el incremento de 4,41% que debió percibir este año.

El presidente se había referido al tema a mediados de julio, al ser consultado en rueda de prensa.

"Hasta donde yo sé, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro, al presidente lo habían dejado afuera, lo único que hicieron fue ponerlo adentro del aumento de los funcionarios públicos. Me habían dejado afuera, no fue atado a los otros funcionarios públicos y ahora va a ser como siempre fue", afirmó.

El presidente aclaró que él no se puede fijar un sueldo discrecionalmente sino que su aumento se dará al igual que otros funcionarios. "El sueldo del presidente se lo fija el gobierno anterior. Yo no puedo aumentarme el sueldo. Eso es un verso. Yo le voy a dejar el sueldo al presidente que venga, no el mío", afirmó.