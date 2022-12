Alfredo Arias: “Era hincha de Nacional, hoy a muerte soy hincha de Peñarol”

El nuevo entrenador de Peñarol, Alfredo Arias, reconoció que fue hincha de Nacional, pero dijo que ahora está en el club aurinegro, “el más grande de Uruguay”, lo que considera “un regalo de la vida”.

“Quienes me conocen saben que tengo una alegría enorme”, dijo el flamante técnico de los mirasoles sobre su designación, en declaraciones a Fútbol a lo Peñarol. “No me entra la alegría en el cuerpo, la trato de disimular porque mi posición de entrenador hace que me tenga que poner un poco más serio”, dijo.

En su época como jugador, Arias tuvo como primer club a Nacional en 1976 y luego jugó en Peñarol en 1980 y 1981, donde fue dirigido por Luis Cubilla.

Leonardo Carreño

“Yo no soy hincha de Nacional, lo digo claramente”, dijo al ser preguntado si era hincha tricolor. “Fui formado en Nacional y era hincha de Nacional, pero el día que salí de Nacional me di cuenta que no podía ser hincha, porque ni siéndolo me aguantaron. Me prestaron a un equipo sin siquiera preguntar”.

“A muerte soy hincha de Peñarol, como fui de cada uno en el que jugué y dirigí", agregó. "Lo que pasa que esto para el hincha es difícil de entender”, señaló.

Sobre su llegada a los carboneros, contó cómo se dio y dijo que en todos sus años como entrenador nunca lo habían llamado de Peñarol ni de Nacional.

“Es la primera vez que me llaman y no quería que se esfumara esa posibilidad, pero estaba a dos días de jugar una final en Colombia. Pablo (Bengoechea) me llamó para saber si podía ser candidato”, dijo.

“Dirigí equipos grandes en cada país y sé la responsabilidad, pero ninguno es como Peñarol”, agregó. “Es un regalo de la vida, no voy a sufrir, lo voy a disfrutar. Peñarol es el más grande de Uruguay y la responsabilidad más grande”, sostuvo Arias, quien dijo no tener “miedo a perder el puesto”.

Admirador de Guardiola

Arias también reiteró ser admirador de Pep Guardiola, el destacado técnico español de Manchester City, reconocido por la posesión de pelota de sus equipos y su propuesta ofensiva.

“Soy un admirador de Guardiola desde que empecé a dirigir y creo que todos intentan hacer lo de Guardiola”, dijo. “Ahora, si hay alguien que cuando ganó los metros llega y profundiza, es Guardiola. Capaz que los demás todavía no lo sabemos hacer”.

En esa línea, agregó: “Yo querría un equipo que juegue más en cancha del rival que el mío, que podamos rematar muchas más veces que el rival y que tengamos muchas más chances que el rival”.

“Y me gustaría sí tener la pelota. Para tener la pelota la tenés que sacar asociadamente o encontrar los espacios, después que te apretaron arriba, en la siguiente línea”, dijo.