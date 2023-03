Alfredo Arias hizo debutar a Herrera y García y explicó sus lesiones: "Este monstruo presiona"

El entrenador de Peñarol Alfredo Arias expresó que las 48 horas de diferencia entre el partido que le ganó su equipo este domingo a Deportivo Maldonado por la quinta fecha del Torneo Apertura y el que jugará el martes contra River Plate por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo hicieron colocar un equipo alternativo. Por esa razón valoró especialmente el triunfo alcanzado ante los fernandinos.

"Traté de utilizar el sentido común y la razón. Respeto todas las opiniones, la del hincha que quiere ganar, el periodista que va a decir 'yo lo dije', pero otra cosa es mi trabajo, me he preparado y hay variables que hoy en día son medibles, como los cansancios y la fatiga. Jugamos pasado mañana, no en tres días, el partido demandó poner a algunos por lesiones; traté de usar la razón, no sé si la tengo, ¿quién la tiene en definitiva?", dijo Arias en conferencia de prensa.

"Cuando supimos del fixture tomamos la decisión, 48 horas de recuperación no le da a nadie, ni al más entrenado, en el Mundial se juega cada 72 horas. Sabíamos que íbamos a poner un equipo alternativo, por eso en partidos anteriores empezamos a liberar cargas. Mansilla y Alonso iban a jugar, pero se lesionaron. Sánchez estaba haciendo muy buen partido, hizo el esfuerzo para el gol y se lesionó", expresó.

Mansilla se lesionó en la práctica del viernes y sufrió un esguince de tobillo, tal como comunicó Peñarol a través de su sanidad en su cuenta de Twitter. Máximo Alonso sufrió un desgarro jugado entre semana con la Tercera, tal como informaron a Referí desde la interna del plantel.

"Me pongo nervioso, pero después lo disfruto enormemente. Ya hemos dado vuelta partidos. Los juveniles están preparados para correr los 90 minutos, a veces los partidos que hacen en Tercera o Cuarta son tan o más intensos que en Primera. Pero jugar con toda esta gente que partido a partido no deja de sorprenderme por cómo alientan cuando el equipo lo necesitan, no es lo mismo. Este monstruo presiona también cuando alienta y son chiquilines que están esperando desde los 12 años esta oportunidad. Tenía pensado hacer los cambios a falta de 25 minutos, pero los tuvimos que hacer antes", expresó sobre las lesiones musculares que sacaron del partido a los juveniles debutantes Nahuel Herrera y Damián García.

"A Herrera lo vi hace dos semanas en Cuarta, vi que tenía condiciones, lo trajimos a entrenar la semana pasada, esta semana lo trajimos firme, tiene pasta", afirmó Arias en declaraciones a VTV.

Herrera es jugador de Cuarta y García fue campeón el año pasado de la Libertadores sub 20 y fue vicecampeón sudamericano con Uruguay hace unas semanas en Colombia, en la misma categoría.

"Yonatthan Rak y Diego Rolan están volviendo de lesiones, estamos nivelando cargas", agregó al mismo medio.

Sobre el partido del martes contra River Plate por Copa Sudamericana (martes, hora 21.00, Campus de Maldonado), Arias dijo: "Todos los partidos son muy parejos, los primeros cuatro rivales que tuvimos decían que eran fáciles y que les ganamos jugando mal. Pero a esos mismos rivales, otros no ganan. Entre los jugadores que tenemos y la gente, nos hacen ganar. Va a ser difícil, me hubiera gustado tener más tiempo y hay que ganar. Porque ganar trae ganar", expresó en la conferencia de prensa.

"Hay una óptica de que se buscan 11 jugadores, pero los planteles son de 25, 28, a fin de año el equipo campeón no es el que jugó el primer día, puede haber hasta siete cambios, necesitas armar un equipo, con 15 confiables, 18, 20, 22 jugadores. Si tenés 24, estás peleando arriba, los equipos se hacen de afuera para adentro, le damos mucho valor a los 11 que entran y a veces el jugador cuando no está entre los 11 se bajonea, pero por algo hay 10 en el banco. Es en la dinámica de entrar y salir donde se va armando el equipo", concluyó el DT.