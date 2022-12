Alfredo Arias, nuevo DT de Peñarol sobre Gargano: "Siempre he sido admirador de su juego"

Tras cerrar su ciclo como entrenador de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias prepara su desembarco en Peñarol, que lo designó como nuevo entrenador el pasado 25 de noviembre en sustitución de Leonardo Ramos.

Este martes llegará el preparador físico Ignacio Berriel quien emprende viaje el lunes de noche. Arias lo hará el miércoles, llegará el jueves a Uruguay y el viernes se presentará al plantel en Los Aromos.

Desde que el plantel volvió a los entrenamientos tras unos días de descanso luego de la finalización del Torneo Clausura, las prácticas son dirigidas por Óscar Ferro y el preparador físico institucional Matías Vecino.

El ayudante técnico de Arias, Eduardo Uzal, seguirá en Colombia donde tiene a su familia ya que además le salió otra propuesta laboral.

Bajo el comando de Arias y Berriel desde el viernes, Peñarol entrenará hasta el jueves 22 de este mes. Luego el plantel dispondrá de vacaciones previstas por su estatuto y volverán a los entrenamientos el 3 de enero ya con una pretemporada que tendrá varios amistosos preparatorios para el Torneo Apertura y lo que será la primera fase de la Copa Sudamericana.

Este domingo, en Punto Penal que se emite por Canal 10, Arias expresó: "El desafío es que Peñarol vuelva a donde pertenece; Peñarol debe estar arriba siempre y ganar siempre. Conozco esa obligación por haber dirigido en otros países. La responsabilidad, que algunos llaman presión para mí no es presión, es bendición. El fútbol no es trabajar, es entrenar; no es sufrir, es disfrutar. Voy por todo, con toda la fe, a tratar de ganar todo".

En Peñarol vencen el 31 de diciembre los contratos de los goleros Thiago Cardozo, Neto Volpi y Kevin Dawson, los laterales Ezequiel Busquets y Facundo Bonizafi y el centrodelantero Lucas Viatri.

Según pudo saber Referí, Volpi, Bonifazi y Viatri no se reincorporaron a los entrenamientos como sí lo hicieron Cardozo, Dawson y Busquets.

Dawson entrenó hasta el viernes, día en el que se cerró su vinculación con Deportivo Cali para el 2023.

Diego Battiste Kevin Dawson cambia de aires

En Peñarol, donde llegó en 2017, cumplió un ciclo donde fue campeón uruguayo en 2017, en 2018 siendo elegido el mejor jugador del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, y en 2021.

El único jugador que Peñarol pretende renovar es Thiago Cardozo. El contrato de Busquets no será renovado.

Hay varios jugadores que en Peñarol tienen contrato hasta mediados o fines de 2023 y que Arias va a evaluar en los entrenamientos previos al arranque de la competencia oficial del año próximo.

Dos de ellos son los principales referentes que tiene el plantel: el capitán Walter Gargano y Matías Aguirregaray. Sus vínculos vencen en junio y diciembre de 2023, respectivamente.

Consultado por la particular situación de Gargano, quien terminó el 2022 en el banco bajo el mandato de Ramos, Arias dijo: "Siempre he sido admirador de su juego, no lo conozco personalmente, quiero hablar con él para ver su parecer y cuál es su sentir. Después, en la cancha veremos los pingos, a él y a otros jugadores. Sería muy bueno contar con él, pero depende de él, de cómo rinda en los entrenamientos y seguramente con otros pasará lo mismo".

Leonardo Carreño

Walter Gargano tendrá un mano a mano con Arias

Aguirregaray también terminó el 2022 como suplente y su desempeño previo fue muy malo.

Otros dos jugadores con contrato que terminaron ya no de suplentes sino fuera de las últimas convocatorias de Ramos fueron el lateral Juan Manuel Ramos y el centrodelantero argentino Hernán Rivero.

El 13 de noviembre se fue Brian Lozano a Atlas de México, mientras que el ecuatoriano Billy Arce no terminó la temporada 2022 entrenando con el club y retornó a Ecuador porque en las primeras de cambio Ramos no lo tuvo en cuenta ni para llenar el banco.

El único jugador que está en sanidad es el zaguero juvenil Matías González quien se recupera de una rotura de ligamentos de rodilla.

Un nuevo Peñarol se prepara y espera con grandes expectativas a Alfredo Arias.