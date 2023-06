Alfredo Arias tras otra derrota copera: "No me rindo y vamos a ganar el próximo campeonato"

El entrenador de Peñarol Alfredo Arias afirmó tajantemente que seguirá al frente del equipo a pesar de otro nuevo tropiezo por Copa Sudamericana, esta vez al perder 3-0 de local con Defensa y Justicia.

Arias hizo una fuerte autocrítica de la paupérrima actuación de su equipo en el plano internacional, pero afirmó: "Yo no me rindo muchachos" y dijo que el objetivo ahora para el aurinegro es ganar el Torneo Intermedio, el Clausura y el Campeonato Uruguayo.

"Un desastre, así lo sentimos todos", expresó Arias a modo de balance de la Copa Sudamericana del club. "El impacto fue muy grande, desde el primer partido. Hay una gran diferencia entre lo que hemos podido encontrarle la vuelta en lo local y lo que nos pasó internacionalmente, aunque en lo local seguramente después del primer partido de Copa nos empezó a afectar, pero nos alcanzó y le encontramos la vuelta. Después del clásico bajamos el rendimiento que veníamos mostrando, pero igual alcanzó para ganar en el Apertura. Pero en Copa: un desastre. No hemos podido encontrarle la vuelta, no tiene explicación ni excusas. ¿Para qué vamos a dar explicaciones?", expresó en conferencia de prensa.

"Tengo una gran vergüenza y un gran dolor, lo mismo que tienen mis jugadores. Y cada uno en su rol debe actuar en consecuencia. La hinchada está muy disconforme, mis jugadores han dado todo en cada partido, nadie les puede reclamar eso, pero sí sabiendo que no alcanzó. Y yo como técnico siendo responsable y sintiendo una gran vergüenza por la actuación internacional, pero sabiendo que tengo muy buenos jugadores y un plantel que en lo local fue campeón hace muy poquito", agregó.

Consultado por los insultos de sus hinchas y el grito: "Que se vayan todos", Arias respondió: "Es el rol que le toca al hincha, que quiere ganar siempre, porque así es Peñarol. Yo lo asumo".

"Cuando tenía ocho años jugaba al baby fútbol, erré un penal y perdimos un campeonato. Desde ese día conocí al fracaso. Hoy con la edad que tengo, el fracaso ha ido y venido. Sé que cada vez que pierdo está el fracaso en mi casa. No se quedó nunca. Ya es don fracaso. A veces le digo 'quedate, ¿para qué vas y venís?'. Pero no. No me quedo, porque acá vive no me rindo. Yo no me rindo muchachos, He perdido muchas veces y conozco el fracaso. Fracaso es el que se rinde. Ahí se queda fracaso. Cuando cantan 'que se vayan todos' es el rol del hincha. Si yo estuviera ahí, con otros años menos, haría lo mismo", afirmó el DT.

"No me rindo y vamos a ganar el próximo campeonato. Voy a tratar de ganar el Intermedio, el Clausura y todo lo que se ponga adelante", enfatizó.

Consultado por las indicaciones que dio Pablo Bengoechea, director deportivo del club, en el partido contra La Luz, Arias también fue muy claro: "¿Saben quién me trajo a mí? Pablo Bengoechea. El otro día no estaba dentro de la cancha. Se puso en un lugar donde normalmente se pone para no estar dentro de la hinchada, en el túnel, y le dio una indicación normal a un jugador, para que cuidara la pelota porque estábamos con dos menos. Él va todos los días a Los Aromos. Pero el resultado marca ir para este lado o para el otro. Ahora estamos contra el viento en contra, en medio de la tempestad. ¿Sabés quién me trajo a mí? Pablo Bengoechea. Nada que decir".

"Nadie me ha dicho nada", expresó Arias cuando se le preguntó si algún dirigente le había pedido que pusiera el cargo a disposición.

"Cuando me hablan de oposición para mí son palabras nuevas en mi diccionario de Peñarol. Hace 42 años jugué en Peñarol, la oposición terminaba cuando terminaba la elección, se barría para adentro. Yo no creo que haya cambiado. Peñarol siempre ha sido uno solo, se enfrentó a muchas cosas en contra en su historia y cada vez que logró algo bueno fue siempre con el viento en contra", concluyó el entrenador aurinegro.