Alfredo Etchegaray sobre el águila nazi: "El Estado ha expropiado mi jubilación"

"No es legal que el Estado se enriquezca con tu trabajo, tus proyectos y tus inversiones. La justa compensación es lo correcto y el estado ha expropiado mi jubilación¨, declaró el relacionista público Alfredo Etchegaray durante la visita al programa Perciavalle Íntimo y Eterno, que se emite por Canal 11 de Punta del Este.

En este programa, el capocómico junto al comunicador Jimmy Castilhos, proponen semana a semana, una charla distendida y divertida con distintos personalidades del mundo artístico, empresarial y cultural.

El reconocido empresario fue junto a su hermano los encargados de recuperar la pieza del Río de la Plata en 2006.

Etchegaray, quien tuvo el litigio con el Estado por la propiedad del águila del Graf Spee, opinó que ese objeto debería ir a un museo en Uruguay, por ser una pieza de atracción internacional, y hasta ser parte de una muestra itinerante que recorra los distintos museos del mundo.

Aseguró: "Yo trabajé en base a la ley, en base a un contrato y en base a nuestra Constitución. Que se respete la ley, que se respete el contrato, que se respete la constitución y la justa compensación es parte de ello", declaró.

Perciavalle agregó: "Tu trabajo, que se te pague lo que se te tiene que pagar. Digámoslo francamente. No es posible que hayas trabajado al divino botón. Esto no es justo y los uruguayos no podemos permitir que cosas que no son justas pasen en nuestro país, porque ya bastantes injusticias perdonamos. No hagamos que una injusticia más sea cometida¨.

Y en referencia a la situación del águila nazi, el relacionista disparó: "El Estado ha expropiado mi jubilación. Yo trabajo desde que tengo 12 años, he trabajado los 365 días, cada domingo de mi vida y eso lo saben quienes me conocen de cerca. En este caso hay una ley, hay un contrato, y está la justa compensación. No es legal que el Estado se enriquezca con tu trabajo, con tus proyectos y tus inversiones. La justa compensación es lo correcto, y el Estado ha expropiado mi jubilación¨, reiteró Etchegaray.

"¿Cuánto te debe el Estado?", preguntó Jimmy Castilhos. "Eso que lo decidan los técnicos y los peritos (...) El presidente de la República (Luis Lacalle Pou) lo sabe porque me ha hecho propuestas", declaró.

De acuerdo a informaciones extraoficiales, hubo una mesa de negociación hace algunos meses, con un representante diplomático autorizado de un país europeo, que ofreció una cifra cercana a 1.500.000 dólares, oferta que habría sido rechazada por Etchegaray y sus asesores legales.