Alianza Progresista rompió con el astorismo y lo tildó de "grosero"

La Alianza Progresista rompió su vínculo con Asamblea Uruguay y ratificó que no integrará ningún espacio en el que también esté incluido el diputado por Maldonado, Darío Pérez. Por estas horas, dirigentes del sector que se aleja del astorismo se reunirán con el exprecandidato Mario Bergara, que encabeza un amplio sublema, para definir los pasos a seguir en la carrera electoral.

El problema se desencadenó luego de que el Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini acordara con la Liga Federal, el sector liderado por Darío Pérez, para ir juntos en una lista al Senado. La lista será encabezada por Michelini. Sin embargo, esto provocó nuevas divisiones en el Frente Líber Seregni (FLS) y molestia en algunos sectores.

El representante de Alianza Progresista en la Mesa Política del Frente Amplio (FA), Julio Pérez, aseguró a El Observador que "el acuerdo que se había tejido con Asamblea Uruguay se rompió".

Alianza Progresista mantuvo este martes una reunión con Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay. Allí, los astoristas mantuvieron su intención de integrarse al sublema en el que estará el senador Michelini y el diputado Pérez.

"Nosotros fuimos a comunicarle a Danilo Astori (...) que si Michelini iba a entrar, fenómeno, pero que si iba con Darío Pérez nosotros no estábamos. La contestación de Asamblea Uruguay fue un tanto grosera para nuestro gusto", afirmó Pérez, dirigente de Alianza Progresista.

Tal como informó El Observador este miércoles, el sector de Astori respondió que el problema no era suyo sino de Alianza Progresista.

El principal motivo de la disputa entre Alianza Progresista y la Liga Federal es el enfrentamiento que mantienen los dos referentes del Frente Amplio en Maldonado, el exintendente Óscar de los Santos (Alianza Progresista) y Darío Pérez. Ambos dirigentes fernandinos mantienen una disputa desde 2017, cuando el sector de Pérez acusó al de De los Santos de pactar en 2005 con el fallecido Wilson Sanabria, del Partido Colorado, para ganar las elecciones departamentales.

Por su parte, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dirigente de Alianza Progresista, escribió un tuit en el que afirmó que "en política no todo es calculadora".

En política no todo es la calculadora. La política son principios , coherencia y ética. En ese trillo hemos andado y en eso estamos! — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) August 28, 2019

Para Julio Pérez, Asamblea Uruguay trasladó "toda la responsabilidad" del problema al sector de los ministros Kechichian y Nin Novoa, al declarar que no iban a vetar a nadie y que, en todo caso, el problema en ir con el diputado de Maldonado era de Alianza Progresista y no del sector de Astori. "En realidad, es lo mismo que decir que lo de (Raúl) Sendic es un problema de la (lista) 711. Fue un problema de todo el FA a tal punto que el vicepresidente, por primera vez en la historia del Uruguay, tuvo que renunciar y no puede ser candidato", explicó Pérez. De esta manera, consideró que, al igual que Sendic, Darío Pérez es un "problema" del Frente Amplio y no de Alianza Progresista.

Además, el dirigente afirmó que Michelini "rompió" el Frente Líber Seregni (FLS) al acordar con el diputado de Maldonado. "Si el FA no dice nada nosotros no somos quiénes para vetar nada. Ahora, lo que nosotros no estamos de acuerdo es en compartir un espacio político que se llama renovador, seregnista y progresista con Darío Pérez. No queremos tener nada que ver", señaló el representante político de Alianza Progresista. Y agregó que si por ese motivo Alianza Progresista pierde "una, dos o todas las bancas" por "mantener la ética y la moral", entonces las perderá.

"Hay gente que defiende votos y hay gente que defiende ética", sostuvo y afirmó que no es que Alianza Progresista le tenga "tirria" a Pérez, pero que la "indisciplina" de Pérez es "evidente" y es un problema de "todo el FA". "Si quiere vota, si no quiere vota con la oposición... No acata las resoluciones de la bancada, de la Mesa Política que mandata a legisladores, no acata la disciplina partidaria... Y, además, manda al presidente a trabajar a un tambo para que sepa lo que es", expresó.

El candidato a senador, Mario Bergara, por su parte, se refirió este miércoles en una entrevista con el programa Fácil Desviarse a la "situación compleja" que enfrenta el FLS. "Estamos abiertos a los diálogos (...) Si nos sentáramos a conversar no tendríamos muy claro a quién se incluye y a quién no", dijo el economista en relación a los movimientos que en las últimas horas hubo de los diferentes sectores.

Por eso, consideró que, antes de dialogar, el FLS debe "resolver su situación". "La disputa es si existe la posibilidad de hacer compatible que vaya Darío Pérez con Óscar de los Santos", afirmó el exprecandidato frenteamplista.