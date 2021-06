Alimentación escolar durante el paro del PIT-CNT: tres días de cruces entre el oficialismo y Fernando Pereira

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, le respondió al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y al presidente del Codicen, Robert Silva, acerca de que el día del paro general –el 17 de junio– 18.239 niños no recibieron su alimentación escolar debido a que los comedores estuvieron cerrados. A su vez, en la mañana de este lunes salió al cruce del senador nacionalista Sebastián Da Silva al acusarlo de "no dar la talla" para hacer un debate y abordaje serio de las políticas de alimentación escolar.

"Achacarle al paro la falta de alimentación de los niños escolares es una pequeña maniobra que no ayuda nada a la política con pe mayúscula. Cuando hay un paro obviamente hay afectación de servicios, mucho de ellos no deseados", afirmó Pereira en un video que posteó en su cuenta de Facebook.

La polémica había comenzado el 18 de junio cuando el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, comentó un tuit donde se hacía referencia a la cantidad de niños que no habían recibido la alimentación ese día.

Por otro lado, el presidente del Codicen, Robert Silva, señaló que el sindicato de la educación comunicó la medida el día anterior –miércoles– "pasada la una de la tarde", por lo que fue imposible prever la situación.

Pereira, en otro posteo de Facebook, señaló lo siguiente: "Pasaron 33 días desde que se votó el paro general, hasta que se concretó, parece mentira que Primaria no tomara la decisión de transferir a los alumnos el aporte económico, para cubrir la alimentación diaria. De paso se podrían preocupar de los sábados domingos y feriados, porque las necesidades no tienen feriado. De hecho no se cubrió la alimentación el 19 de abril y el 18 de mayo. Coherencia por favor. Las responsabilidades a quienes las tienen, no a los que, ejerciendo un derecho constitucional, reclaman derechos".

En el video, indicó que los comederos escolares funcionan entre 180 y 190 días al año de los 365 por lo que el resto de los días no hay preocupación de cómo se van a alimentar esos escolares. Y también criticó a las autoridades de la educación cuando en los días previos a Semana Santa, que se suspendieron las clases presenciales, tampoco previeron la situación de la alimentación escolar para la totalidad de los niños. "Respeto mucho al profesor Robert Silva y al secretario de presidencia, Álvaro Delgado, pero han emitido comentarios que están profundamente equivocados", aseguró.

Tras este cruce, el senador del partido Nacional Sebastian Da Silva posteó el video de Pereira en Twitter y expresó: "18 mil gurises se quedaron sin comer por el paro. Bastaba con una disculpa del Pin Cnt (sic). Pero fiel a sus costumbres, se sacan el lazo con la pezuña".

18 mil gurises se quedaron sin comer por el paro.Bastaba con una disculpa del Pin Cnt. Pero fiel a sus costumbres, se sacan el lazo con la pezuña,pic.twitter.com/nRvcxvHnHS — Sebastian Da Silva (@camboue) June 20, 2021

Tras este tuit, el sindicalista le respondió a Da Silva y señaló qué "las políticas de alimentación escolar, especialmente cuando los aumentos terribles de la pobreza se concentran en niñas y niños, requieren debates con abordajes serios, y el senador Da Silva parece no dar la talla". "Utilizar la falta de previsión de las autoridades sobre un paro anunciado más de un mes antes no hace otra cosa que evidenciar el enorme desconocimiento del senador Da Silva. El legislador parece empecinado en deslegitimar a las organizaciones sociales, dedicando a las ofensas y ataques infundados el tiempo que debería dedicar a los problemas que atraviesa el país", apuntó en otro posteo en su cuenta de Facebook este lunes.

Este no fue el único cruce que hubo por el tema. El diputado colorado Felipe Schipani afirmó en su cuenta de Twitter que el PIT-CNT "en un paro contra el hambre y la desigualdad, dejan sin comer en los comedores escolares a más de 18 mil niños". Esto fue respondido por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) que lo tildó de demagogo. "Tuvieron 33 días para preverlo y no lo hicieron, hoy usan a los gurises para hacer demagogia. Hace más de un año que acompañamos a comedores y ollas populares, nunca los vimos", afirmó el sindicato en su cuenta de Twitter.