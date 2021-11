All I want for christmas is you: la historia del éxito navideño que se compuso en 15 minutos

"Todo lo que quiero para Navidad eres tú", cantó Mariah Carey en 1994 y no solo instauró el hit definitivo de las fiestas, sino que se aseguró ingresos millonarios de por vida.

All I Want for Christmas is You es sinónimo de Navidad y fue reversionado infinidad de veces, sin mencionar que suena en todos lados cada vez que se empieza a acercar fin de año. Lo que significa que, si quisiera, Carey podría vivir exclusivamente de los derechos de esa canción.

Mariah Carey ha ganado más de US$60 millones desde que compuso el tema, solo con esa canción, según un estudio de The Economist. Por su parte, según indican en Celebtrity Net Worth, cada diciembre la cantante recibe entre US$600.000 y US$1 millón solamente en concepto de derechos de autor por su icónica canción. Mientras que su socio Walter Afanasieff, que también fue el compositor de la misma, recibe unos US$600.000 al año.



Igualmente, la rueda no se detiene. Las reproducciones en las distintas plataformas siguen aumentando año a año. El video oficial en YouTube, por ejemplo, está a un paso de alcanzar las 700 millones de reproducciones, y en Spotify acumula unas 900 millones.

Además, Carey no para de producir nuevo material. En 2020 sus ganancias por este éxito aumentaron gracias a un programa de Apple TV+ llamado Mariah Carey's Magical Christmas Special, donde también participaban otras artistas como Ariana Grande o Jennifer Hudson. Con ellas lanzó un nuevo tema navideño titulado Oh Santa!, que, si bien no significó el éxito que tuvo con su hit anterior, fue un momento icónico en el que se reunieron tres de las grandes voces del mundo pop.

All I want for Christmas is You surgió casi por sorpresa como parte del primero disco navideño de la artista, Merry Christmas, y según contaron desde la propia la discográfica, la cantante solo tardó 15 minutos en escribir y componer este éxito.

La canción es el mayor éxito de Carey a nivel internacional y el 12º single más vendido de todos los tiempos.

El Cronista