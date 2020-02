Alvanezzi: "Al futbolista hay que darle la información justa para no enloquecerlo"

Facundo Alvanezzi nació hace 54 años en Bragado, Argentina. Jugó al fútbol en su país, en Italia y en Suiza. Realizó el curso de entrenador, se perfeccionó como formador de futbolistas y en las últimas 10 temporadas desarrolló su tarea en el club Basilea. Ahora prepara una visita a Uruguay, para conocer a fondo el trabajo de los clubes en la formación de futbolistas. Antes de viajar, charló con Referí.

¿Cuál es su experiencia como formador de futbolistas?

Vengo de estar las últimas 10 temporadas en el Basilea de Suiza, en el sector formativo de la U21 a la U12. Todos trabajos específicos de campo, por líneas, individualizados, la técnica, juegos de posesión y posición. El enriquecimiento personal fue muy grande, el club me permitió viajar y recorrer el mundo, visionar y estar durante muchos años visitando canteras como la de Barcelona, donde tengo grandes amigos y competíamos con ellos, Bayern Munich, Sevilla, Zenit de San Petersburgo, Sudáfrica, torneos en Alemania. El club tiene todas las estructuras, dispone de más de 20 canchas, un centro de formación de última generación, estábamos en perfeccionamiento constante. Eso me ha permitido tener relaciones con mucha gente, como Guillermo Amor, Jorge Valdano, Pablo Blanco de la cantera de Sevilla, con los que he cultivado amistad y me permiten seguir creciendo.

¿Es muy grande la diferencia entre los clubes europeos y los sudamericanos?

El fútbol rioplatense tiene una riqueza que no existe en el resto del mundo. Por algo de Europa vienen a buscar tantos jugadores a Sudamérica; es porque les falta el jugador con esa calidad que se desarrolla esta región. Sobre todo en el fútbol uruguayo, argentino, brasileño, son diamantes en bruto y en cuanto al nivel de profesionalización de los formadores y entrenadores tenemos un muy buen nivel. Lo único que nos falta es la estructura y la organización para desarrollar una metodología de trabajo en conjunto y que apunte seriamente a la formación y a dejar de lado el resultado. Son un poco las diferencias que veo: ellos tienen un nivel de estructura y organización que nos supera. En cuanto a jugadores y formadores estamos muy bien. De hecho ustedes tienen el fiel ejemplo de lo que está haciendo hace más de 12 años el maestro Tabárez, que es para sacarse el sombrero, porque cuando hay un proyecto serio, con profesionales de la envergadura que ustedes tienen ahí, como Mario Rebollo, Jorge Giordano, Andrés Fleurquin y de tanta gente más que los acompaña, las cosas van para adelante por si solas, porque esto es cuestión de saber esperar para que los jugadores aparezcan y se puedan desarrollar en tiempo y forma”.

¿Qué les sorprende del fútbol rioplatense a quienes llegan de Europa?

La gente que viene de afuera y se empapa del fútbol rioplatense se sorprende por la calidad de los jugadores y de los formadores, porque aquí con muy poca estructura –en este tema hablo puntualmente del fútbol argentino-, uno logra cosas increíbles, porque el material humano individualmente está. No puedo hablar en profundidad del fútbol uruguayo porque desconozco, pero estoy al tanto de que se está haciendo un trabajo en conjunto y el reflejo de la selección mayor no es un dato menor. Es lo que motiva a uno a poder posicionarse detrás de un proyecto, porque si hay un proyecto y si hay una estructura, los jugadores por si solos empiezan a emerger. Es lógico que después se van a terminar de pulir y perfeccionar en Europa, pero creo que el fútbol rioplatense debe darse cuenta que armar una estructura es una inversión y no un gasto. El jugador de élite está en todos lados del mundo, solo basta descubrirlo y dejarlo que se desarrolle. A algunos les va a llevar más tiempo por la naturaleza de la maduración propia del futbolista. Es difícil, si no tenemos una estructura acorde al desarrollo, que el jugador mejore en velocidad y precisión porque las canchas no son óptimas, pero eso no implica que lo que en principio parece una deficiencia del fútbol sudamericano termine siendo una virtud, porque después el futbolista se encuentra en canchas de primer nivel y marca la diferencia.

¿Cómo se forma un jugador de fútbol?

El futbolista tiene un bagaje de información que es muy importante, que lo trae dentro de su cabeza y su cuerpo. Si el formador lo sabe observar y captar, lo puede potenciar o en su defecto le puede desviar el camino. Lo que uno tiene que hacer como formador, es formarnos para no deformar esa formación instintiva que trae el futbolista. Soy un convencido de que a la esencia creativa del futbolista no hay que desnaturalizarla, hay que ayudar a desarrollarla y después sí, se forma desde lo técnico, lo táctico, lo físico, lo sicológico, lo nutricional, la cultura, de aprender lenguas, de saber cómo sentarse en una mesa. Todo es formación, pero progresiva, paulatina, no todo se puede aprender de la noche a la mañana. Como decía Johan Cruyff, entrenar podemos hacerlo todos, pero formar lo pueden hacer muy pocos, porque hay que tener una sensación pedagógica y metodológica muy importante para poder ayudar al chico a que se desarrolle.

¿Qué es un formador de jugadores?

El formador es un acompañante del futbolista en todo su aspecto; si al que sabe gambetear le queremos cambiar la esencia de esa virtud, el que tiene buena técnica lo queremos hacer correr, al que corre queremos que gambetee, lo estamos confundiendo los roles y entonces el jugador empieza a crecer en lo que no debe ser, crece en la duda y cuando el jugador crece en la duda es cuando normalmente se equivoca muchas veces de lo que usualmente se tiene que equivocar. Una de las cosas que valoro mucho es el error para que aparezca el acierto en el futbolista y cuando el futbolista se equivoca trato de dejarle un mensaje positivo para que pueda recepcionarlo y ayudarlo a corregir. Primero le marco lo positivo y luego en lo que se equivocó para que aparezca el futbolista de élite en toda su dimensión. Como docente que somos tenemos que aceptar que existen esos procesos donde la prueba y el error están implícitos en el juego, una gambeta, cambio de orientación, el fútbol en espacios reducidos. Hoy todo se ha unificado de manera tal que en un ejercicio pueden estar todos los componentes del juego: el fútbol asociativo, el fútbol combinativo, los jugadores se asocian en determinados sectores del campo, la intercepción de la pelota, la proporcionalidad de los espacios, la velocidad de los pases, la velocidad mental, y se pueden aplicar después en un terreno de 100x65 metros con un trabajo mucho más progresivo y profundo. Hay que darle la información justa para no enloquecerlo y confundirlo.

¿Sólo de fútbol les habla?

No. Les hablo de música, de personalidades del mundo de la cultura, de la escritura, de la pintura, porque cuando salen al mundo los Suárez o Cavani y van a París o Barcelona, tienen que saber donde están parados y entender lo que significa quien construyó el Arco del Triunfo, qué es el estilo gótico. Algo más allá de lo meramente patear una pelota. Formarlos integralmente para que cuando salgan al mundo exterior estén preparados de manera tal que lo que sucede con el fútbol uruguayo y argentino, donde todos los jugadores dejan bien plantado el orgullo y sentir de pertenencia del fútbol rioplatense.

Alvanezzi habla cuatro idiomas, tiene un largo recorrido como formador en Europa y algunos deseos por cumplir: “Me encantaría conocer a Tabárez, aprender de una persona tan culta y sabia, a Giordano, a Forlán, a Fleurquin y tanta gente más que me permitan empaparme y ver si desde la humildad puedo aportar algo a la formación en Uruguay”.