El Canario Álvarez Martínez contó cómo vive los clásicos y el cambio en su vida al ser padre a los 16 años

El delantero juvenil de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, contó cómo palpita los clásicos que se vienen por la Copa Sudamericana y también habló de su vida en una entrevista que le realizó la Conmebol de cara a los cruces por los octavos de final del torneo ante Nacional.

Al igual que los hizo con Gonzalo Bergessio, el capitán y figura de los tricolores, la Conmebol entrevistó al goleador carbonero de 20 años que pasa por un gran momento.

Diego Battiste

El Canario celebra uno de sus goles

“Me encanta que haya sido el clásico”, dijo el juvenil sobre el cruce de los octavos de final que se viene el próximo 15 de julio, con el partido de ida en el Gran Parque Central, y el de vuelta el 22 de julio en el Campeón del Siglo, ambos a las 21:30.

“Vamos a trabajar de la misma forma que veníamos, no vamos a cambiar nada. Hemos tenidos buenos resultados, se ha demostrado en los partidos de copa”, agregó.

El “Canario” también explicó cómo se viven estos partidos entre Peñarol y Nacional.

Diego Battiste

El delantero ha perfeccionados sus tiros libres

“Es una rivalidad muy linda”, señaló. “Ya tuve la posibilidad de jugar un par de clásicos, entonces ya sé lo que significa. Capaz que por copa cambia, pero la verdad que es algo muy lindo jugar contra el tradicional rival y es obvio que no solo nosotros, también ellos, vamos a dar todo para clasificar”.

“Somos los equipos más grandes del país y es una rivalidad de siempre, desde que los equipos se formaron”, agregó el delantero. “Acá en Uruguay se dice que los clásicos hay que ganarlos sí o sí, y eso lleva a tener mayor rivalidad”, añadió.

El atacante también señaló que “al ser los equipos más grandes, son los que supuestamente tienen los mejores jugadores y por eso se hace muy parejo en todo sentido”.

“Y obviamente que los hinchas los sentimos de otra forma por toda la historia”, agregó.

Diego Battiste Jugador e hincha de Peñarol

Álvarez Martínez también contó cómo ve a Nacional en estos momentos, rival con el que los mirasoles también se enfrentarán este domingo, pero por el Torneo Apertura, a las 16:00 en el Gran Parque Central.

“La verdad que tienen gran equipo, por algo están donde están, como nosotros”, comentó. “No lo he visto con mucha profundidad, he escuchado mucho que tienen muy buena delantera, así que vamos a cuidarnos de eso y a medida que se vayan acercando las fechas del partido vamos a meternos más de lleno en el rival y ver cómo plantea el DT el partido”.

Padre a los 16

El Canario también fue consultado por los desafíos que tuvo que asumir siendo muy joven, tanto en su carrera deportiva como en la vida al ser padre en plena adolescencia.

@Thalia199609

Agustín y su familia

“El mayor cambio que tuve fue cuando nació Juli, mi nena, que fue cuando yo era muy joven, tenía 16 años”, expresó. “Me hizo tener otra responsabilidad que ya dependía de mí, tener una madurez rotunda en mi forma de ser, que yo pasaba a ser secundario y estaba la nena antes. Entonces me hizo ver las cosas de distinta forma y me ayudó bastante, estoy contento por eso”.

Cuatro años después, ve con más calma situaciones que antes le parecían que iban a ser más complicadas. “Hay responsabilidades que parecían difíciles que hoy en día pasan a no ser tan difíciles por la forma de cómo madurás y de lo que tenés principal en tu vida. Eso me ayudó mucho, maduré en ese sentido y ahora veo las cosas de otra forma”, señaló.

El Canario también contó que no la tuvo fácil con los viajes en pandemia y las posteriores cuarentenas, pero logró encontrarle la vuelta.

“A lo primero me costó porque en los viajes a la vuelta había burbuja, que la hacíamos acá en la concentración por 15 días, y a veces se juntaban dos viajes y terminaba siendo un mes separado de la familia”, indicó.

Diego Battiste

El Canario celebra uno de sus goles

“Yo, chico, obviamente me costó mucho al principio. Ahí me ayudó mucho la videollamada y al verla (a su hija) me daba tranquilidad. Fue difícil, pero hoy en día ya más acostumbrados se me hace más fácil a mí y a ella, entonces lo llevamos de muy buena forma”, agregó el delantero carbonero.