Álvaro Delgado: "No soy ni seré la derecha del Partido Nacional"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que no se considera "de derecha", en medio de que diferentes sectores del Partido Nacional expresaran su apoyo a su precandidatura presidencial para las elecciones de 2024. "Yo me siento con mucho afecto wilsonista, me siento también con mucho afecto herrerista. Lo que no soy es ortodoxo. Lo que no soy es de derecha. Ni soy ni seré la derecha del Partido Nacional", aseguró este lunes en entrevista con Informativo Carve.

Delgado repasó sus comienzos en la militancia y los diferentes sectores en los que militó. "Empecé siendo diputado en 2004 con Correntada Wilsonista. Empecé mi militancia en el liceo a la salida de la dictadura, en una corriente que era el wilsonismo y no el herrerismo", afirmó. "Correntada Wilsonista después se disolvió y en el 2008 y 2009 formamos Aire Fresco con Lacalle Pou que se nutre de varios sectores, gente del herrerismo, gente que es del wilsonismo, pero fue un sector nuevo que hasta hoy perdura", agregó. Consultado sobre si será precandidato por el Partido Nacional en las próximas elecciones luego que el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero y su sector, le brindaran su apoyo, Delgado expresó: "Voy a hablar sobre estos temas más entrado el año (2024). Es intransferible la experiencia de gobernar, excepto que estés ahí. Está bueno ese aprendizaje continuarlo. Ganas siempre tenemos", afirmó. Leé también Orsi en clave 2024: ¿qué dijo sobre la eventual disputa electoral con Álvaro Delgado? Tres sectores ya manifestaron su apoyo a Delgado Delgado sumó el sábado una nueva adhesión a su candidatura a las elecciones de 2024, luego que la agrupación Sumate, liderada por el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, formalizara su apoyo. El grupo político está integrado también por la intendenta Ana Bentaberri y el diputado Ruben Bacigalupe. “Yo quiero que San José hoy le transmita al Uruguay todo que tenemos un gran candidato, alguien que supo estar al lado del presidente en los momentos más difíciles y es, sin duda alguna, nuestro secretario de la Presidencia", afirmó Falero. Esta adhesión se agrega a la del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que en setiembre de 2022, dijo que le encantaría que Delgado fuese candidato. “Con la experiencia que está adquiriendo al lado del presidente Lacalle, le dijimos que nos encantaría que fuera nuestro candidato”, dijo en ese entonces. A su vez, exdirigentes de Alianza Nacional, entre los que se encuentra el exjerarca del Ministerio del Interior, Luis Calabria, se fueron del sector que lideraba Jorge Larrañaga para trabajar en la candidatura del secretario de Presidencia.