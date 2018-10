Blancos critican a Bonomi y Larrañaga a todo el FA: "campeón del mundo en ser un desastre"

“No van a poder cumplir lo que están diciendo”, dijo Eduardo Bonomi al semanario Búsqueda tras ser consultado sobre si se imagina un Ministerio del Interior conducido por el Partido Nacional. El ministro del Interior enumeró las cosas positivas que se hicieron bajo su gestión, como aumentar la cantidad de patrulleros, mejorar el entrenamiento policial y la instalación de cámaras de videovigilancia. Horas después de la publicación de las declaraciones, el senador nacionalista Jorge Larrañaga y el asesor en materia de seguridad de Lacalle Pou, Álvaro Garcé, le respondieron.

Para el líder de Alianza Nacional, Bonomi pretendió "embarrar la cancha". "El ministro pretende agraviar al Partido Nacional (PN) sembrando dudas. Pero no agravia quien quiere, sino quien puede", sentenció Larrañaga durante el acto de lanzamiento de la lista "Unidos", una nueva agrupación que lo apoyará en su precandidatura a la presidencia.

En este sentido, el senador nacionalista afirmó que el ministro, con su gestión, "agravia todos los días a los uruguayos honestos que están desprotegidos por el gobierno". "Estamos regalados ante los delincuentes porque el gobierno tiene miedo de poner orden", cuestionó.

"Nosotros vamos a poner la casa en orden", dijo Larrañaga, al tiempo que sostuvo que "si por fracasar dieran medallas", el gobierno del Frente Amplio (FA) sería "medalla de oro". "Campeón del mundo en ser un desastre", remató.

Por su parte, Garcé dijo a El Observador que en la "competencia política" hay "ciertos valores de tolerancia y de respeto que Bonomi no está teniendo en cuenta". “Puede no compartir las propuestas del Partido Nacional y entender que estamos equivocados, pero de ninguna manera puede decir que no tenemos idea cuando en el sector Todos tenemos un equipo de más de cien técnicos, que tiene entre sus filas a los principales referentes retirados de la policía nacional, que tiene exmilitares y civiles formados en seguridad pública”, dijo Garcé a El Observador.

Además, Garcé dijo que Bonomi miente al decir que aumentó la cantidad de delitos porque ahora la gente denuncia más. “No sé cuál es el sustento empírico que tiene para decir eso. Las encuestas de victimización señalan justamente lo contrario, es decir, que la cifra oculta de la criminalidad ha aumentado en el Uruguay en los últimos años. Hoy la cantidad de gente que no denuncia es mayor que antes. Queda demostrado que la magnitud de la crisis de la seguridad es todavía peor que lo que confiesan las cifras del Ministerio del Interior”, dijo Garcé.

Garcé consideró que Bonomi no “está encarando de forma adecuada la relación con la oposición” y que con los recursos que tiene ahora el Ministerio del Interior la gestión debería ser mejor en comparación a la de gobiernos anteriores.

“Sus dichos me parecen más una confesión de impotencia que una descripción objetiva de la realidad. El ciclo del ministro y el ciclo de su equipo hace tiempo que está agotado. Las políticas que han ido implementando en los últimos años fracasaron y el ministro busca compartir la responsabilidad como si fuera transferible a otros gobiernos. La responsabilidad por la inseguridad la tiene él y en todo caso la puede compartir con el presidente”, dijo.

Según ha anunciado el sector Todos de Lacalle Pou, en caso de ganar las elecciones presidenciales, reforzará el relacionamiento entre el Ministerio del Interior y la policía para reforzar la cadena de mando.

Lacalle Pou dijo el domingo 14 de octubre en Trinidad, Flores: "No voy a delegar en nadie la responsabilidad de la seguridad pública. Esa es mía. Es del presidente de la República".

Garcé afirmó que "a ningún gobierno le fue tan mal en materia de seguridad. No se ha dado un ciclo en la historia donde haya existido una expansión del delito tanto en homicidios, en rapiñas y en hurtos, y en otros delitos fuertemente subdeclarados como el abigeato, nunca se dio un deterioro tan rápido y tan significativo de las cifras de criminalidad. El ministro debería ser autocrítico y debería reconocer su fracaso”.