Álvaro Gutiérrez: "Con los jugadores que hay podemos revertir esto"

Álvaro Gutiérrez, flamante entrenador de Nacional, habló en exclusiva con Nacional TV+ tras ser presentado en la jornada de este lunes como el sucesor del argentino Ricardo Zielinski.

"Estoy contento, Nacional es mi casa. Tanto como jugador como entrenador me dio muchas posibilidades y algo de historia hicimos. También nervioso, como en cada desafío, y más en un club tan prestigioso como Nacional y en el momento que está", comenzó diciendo Gutiérrez.

Nacional quedó a cinco puntos del líder Peñarol disputadas siete fechas del Torneo Apertura.

"Cada proceso ya fue. El de 2014-2015 por suerte salió bien. El de 2019 también. Y esperemos que este también, pero no son los mismos jugadores, no son los mismos rivales. Uno siempre va a tratar de dejar todo, de no dejar nada librado al azar y entregarse con el máximo profesionalismo, pero a veces sabés que el destino es caprichoso", agregó entrevistado por Martín Sarthou.

"Ya tenía ganas de volver a dirigir y más a Nacional. Evidentemente que desde 2019 tuve muchos procesos, incluso me fui para afuera. Cada experiencia te marca algo. Tengo muchas ganas y ya quiero que sea mañana para tener contacto con el plantel", afirmó.

Sobre la conformación de su cuerpo técnico expresó: "Voy a trabajar con Mario Picún quien me acompaña desde la época de Atenas de San Carlos y con Javier Noble con los que estuve también en Atenas pero luego el destino quiso que nos separáramos, pero ahora nos volvemos a juntar. También se va a sumar Luis Alzamendi como segundo preparador físico".

"Trabajé con Polenta, un poco con Trezza, Rochet, Gastón Pereiro. Conozco a Cartagena que jugaba en la categoría de mi hijo y a jugadores que han trabajado con algún integrante de mi cuerpo técnico. Los tengo re vistos a todos por la televisión porque no me he perdido un partido, pero otra cosa es estar ahí con ellos",

Gutiérrez entrevistado por Nacional TV

Gutiérrez reveló que el primer mensaje de bienvenida que le llegó fue el de Gastón Pereiro. "Buena vecino" le dijo. "Vivía a tres cuadras de casa", comentó el DT.

"Estoy muy optimista en cuanto a que es un buen plantel, ahora está un poco mermado por las lesiones y eso se notó porque nunca estuvo todo el plantel completo. Si bien no es un plantel muy extenso, pero con los jugadores que hay podemos revertir esto, si no, no hubiera venido. Estoy muy entusiasmado y mañana cuando ya esté con ellos me voy a ir más entusiasmado", agregó.

"El haber sido jugador y un jugador que no le fue fácil jugar porque siempre tuve problemas para jugar desde muy joven y cada vez que jugaba era muy cuestionado. Muchas veces tuve que sufrir malos ratos, malos tratos de algunos entrenadores de juveniles y de Primera y yo siento lo que sienten ellos. Sobre todo los que no juegan, que trato de darles mucha importancia, porque los campeonatos los ganan los planteles. El que está afuera tiene su oportunidad cuando se lesiona un compañero y si no está al 100% para aprovecharlo, el fútbol es cruel. Me acuerdo del primer año que estuve acá que tuvimos ocho, nueve lesionados, tuve que poner de lateral a un volante a otro de zaguero. Y ganamos muchísimos partidos, 14 de 15. Eso se da porque el grupo era bueno, y eso es lo que busco yo, que haya relacionamiento social entre ellos. Por eso no me gustan las concentraciones en lugares apartados que no son nuestros. A mí me gusta estar en Los Céspedes, me gusta entrar en la vida de ellos, si hay alguien que le gusta llevar al niño a la escuela se entrena después. Todas esas cosas hacen al ser humano y que después vuelquen todo eso al grupo", expresó.

"Por respeto no volví a Los Céspedes después de 2019, aunque tuve ganas de meterme cuando no había nadie. Me dijeron que está muy cambiado y espero poder usufructuar esas herramientas", agregó.

"A ningún entrenador le gusta que vengan y lo cuestionen, pero cuando las bases son sólidas o cuando alguno tiene un problema, no hay problema de hablar si lo plantea", expresó el DT.

"Me da miedo a veces decepcionar a la gente que me quiere tanto, pero la verdad que la gente me ha inundado de mensajes diciéndome 'no importa lo que paso, vos ya sos parte de la historia' y eso me da muchísima alegría y emoción".

"Para la gente, no soy de prometer de que vamos a ser unos fenómenos y a ganar todo. Dejar toda mi capacidad y tratar de que los jugadores lo entiendan y lo dejen también por esta camiseta. Si logramos eso ya es muy difícil que nos puedan ganar. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo", concluyó.