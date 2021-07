Álvaro Lapido renunciará al Inale para dedicarse al gremialismo lechero

Lapido dijo a El Observador que presentará su renuncia formal al instituto para trabajar con un grupo de productores en el gremialismo lechero -detrás de Carlos Torterolo, candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL)-, con quienes quería participar de la candidatura, "con una opción diferente para la gremial", pero sin mezclar ese proyecto con el directorio del Inale.

Según aclaró, hace un mes que le comunicó su intención al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Juan Ignacio Buffa. Descartó que su renuncia estuviera relacionada con la salida del ex ministro, Carlos María Uriarte, con quien dijo, tiene una muy buena relación.

"Hace un mes le pedí al subsecretario ser sustituido, luego justo sucedió lo del ministro y por eso se postergó un poco", comentó. Sobre la salida de Uriarte, dijo que "sabía de las dificultades que había tenido el ministro". Cree que el exministro es una excelente persona y que la política no es fácil: "Una cosa es ser gremialista rural y otra es ser político y la política es para los políticos".

Sobre el nuevo ministro, Fernando Mattos, comentó que tiene una excelente relación y que ya mantuvo una reunión para comunicarle su decisión.

"Para mí, que he estado como productor hace 40 años, como director de una cooperativa, en el gremialismo y ahora en el instituto de lechería, estar en todos los lados del mostrador ha sido muy enriquecedor", sostuvo. Lapido es tambero de San José y previo a presidir el Inale en marzo de 2020 fue directivo de la Asociación Rural del Uruguay y exvicepresidente de Conaprole.

"El Inale es un instituto técnico que maneja mucha información, que le puso números a la lechería a nivel primario y a nivel industrial. Es un instituto con mucho prestigio, de consulta del Poder Ejecutivo y de los bancos. En el Inale aprendí mucho y dentro de las dificultades de estos 15 meses logramos una refinanciación de las deudas de los tamberos muy por encima de las expectativas", resaltó.

Dentro de los logros de su pasaje por el Inale señaló la modificación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Ffsdal). "Es una mochila importante que le vamos a sacar a la lechería de arriba", indicó.

"En un momento donde la tercera parte del país estaba parada, que el campo y la lechería en particular pudieran seguir creciendo y funcionando logrando hoy niveles de exportación altos muestra que hoy la lechería muestra otras expectativas", sostuvo.

Álvaro Lapido en su asunción como presidente del Inale.

Tras conocerse la noticia de que dejaría el directorio del Inale, lo primero que hizo fue comunicarse con el equipo del instituto. El grupo de técnicos, dijo, es muy profesional y trabaja con un presupuesto muy limitado, lo que destaca. "El grupo está muy bien posicionado y conceptuado y espero que quien tome esta posta siga en esa línea", comentó.

"Llamé al equipo de Inale y les dije 'no me voy por ningún problema con ningún ministro, me voy por una decisión personal'. Pero debo decir que en 15 meses el Inale fue un instituto que se ha ganado su lugar, porque hay buenos técnicos y se hacen muy buenas cosas. Me voy con una muy buena imagen y enriquecido por haber trabajado con gente con muy buena voluntad", concluyó.