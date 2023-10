Álvaro Recoba contó quién será su capitán, por qué no llamó a Gutiérrez, si subirá a su hijo y el clásico; mirá la primera práctica en Nacional

El flamante director técnico de Nacional, Álvaro "Chino" Recoba, fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa que brindó este sábado.

El Chino, quien sucede en el cargo a Álvaro Gutiérrez quien renunció en la madrugada de este viernes, era hasta ahora el entrenador de la Tercera división alba y hará su estreno en Primera división el próximo lunes a la hora 20.15 frente a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central.

En la conferencia de su presentación, Recoba tocó varios tópicos relativos al equipo.

"Lo primero que pregunté cuando me llamó (el presidente de Nacional) Alejandro (Balbi) fue si Álvaro (Gutiérrez) había decidido irse", comenzó diciendo el Chino.

Y añadió: "Yo quiero estar donde me precise el club y le dije que sí. Me hubiese gustado llegar de otra manera y en otra situación, pero bueno...".

También habló de lo que se viene ya en pocas horas más, en lo que será su debut en Primera.

"No hay tiempo para lamentarse, lo que pasó ya está. Todos queremos que el equipo gane. El sueño que yo tenía en el fútbol ya lo cumplí y con creces. Ahora voy día a día. Estoy donde quiero estar y no miro más allá de lo que puede ser el partido del lunes", sostuvo.

Consultado acerca de cuál es su objetivo, dijo: "Es hacer crecer a los jugadores. Quien se quiera subir a este tren, debe ser positivo, entrenar, correr y salir exhausto del partido. Es lo que se necesita hoy. No hay equipos en el mundo que no corran".

Recoba expresó además que los hinchas de Nacional se van a encontrar "con un equipo que intente jugar y sea solidario. Si el equipo es un espectáculo el lunes no va a ser mérito de nosotros, será porque ellos saben que están en el debe y querrán revertir esta situación".

Acerca del plantel con el que cuenta, el Chino fue muy claro: "Hay una cantidad de jugadores importantes, demasiados para mí gusto, pero voy a tratar de ser lo más honesto posible. Muchos estarán enojados, pero está bien que sea así. Solo juegan 11. Ya tengo decidido quiénes van a jugar el lunes, pero no lo voy a decir. Preciso la buena voluntad de todos los jugadores. No una sonrisa falsa, pero sí que no estén negativos. Tenemos buenos jugadores".

El flamante técnico de Nacional, no quiso hablar del clásico que se jugará el domingo 12 de noviembre.

Al respecto, indicó: "Falta bastante. Sé lo importante que es el clásico, pero hoy estoy pensando en Deportivo Maldonado".

A la hora de ser consultado sobre si llamó a Gutiérrez, el Chino sostuvo no habló con él porque prefiere "no hablar por teléfono, no me gusta. Me imagino su amargura y tristeza. Ayer (este viernes) casi voy hasta la casa. Hablaré en estos días, voy a dejar pasar unos días y lo veré personalmente".

Jeremía Recoba, su hijo, jugó con él en la Tercera división de Nacional hasta ahora. ¿Podrá ser ascendido a Primera con él como DT tricolor?

"Jeremía juega bien. Es buen jugador, tiene buenas condiciones y es humilde. Se lo ganó él y se lo está ganando. Hasta ahora es todo color de rosa, después la realidad está en la cancha. Yo le veo condiciones para que le vaya bien", subrayó el Chino.

Asimismo, Recoba admitió que el capitán de Nacional seguirá siendo Diego Polenta, como hasta ahora.

En la mañana de este sábado, dirigió su primera práctica en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Aquí se puede ver el video: