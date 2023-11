Álvaro Recoba tras el triunfo ante Wanderers: "Cuando no tenés miedo a perder, fluye todo"

El entrenador de Nacional Álvaro "Chino" Recoba destacó la "energía" de su equipo para ganarle a Wanderers este domingo por la 12ª fecha del Torneo Clausura

"La energía que se vio me hizo acordar mucho a los primeros minutos con Deportivo Maldonado, al clásico mismo. Se nota, te das cuenta cuando el equipo es agresivo. Es obvio que el gol facilita, pero en la previa era un partido más difícil de lo que fue, sobre todo por la situación en que estábamos en la semana", expresó Recoba en nota post partido con VTV.

"Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer, están acá para demostrar lo que son y hay que seguir por ese camino. Cuando hay energía y es positiva y se va para adelante, las cosas salen", agregó el entrenador.

Recoba destacó a varias individualidades que este domingo se destacaron como Gabriel Báez, Federico Martínez, Rodrigo Chagas y también dijo que Ignacio Suárez seguirá siendo su golero titular.

"Baéz tiene una calidad técnica importante y puede jugar en cualquier posición, hoy lo pusimos de interno y rindió".

"A Rodrigo Chagas le pedí que corra. Hay jugadores que los méritos que hacen para estar en Nacional los tienen que demostrar. Rodri es un tractor, va y viene, corre por él y por el compañero. Eso no puede faltar en él. Fue uno de los mejores o capaz que el mejor, por lo que brindó, por lo que asistió, por lo que llegó, era lo que le pedía".

"Facundo De León es muy rápido. El año pasado en un partido de Tercera no teníamos atacantes y jugó solo de 9, es muy rápido, y complicó. No podemos esperar que hoy sea un jugador pronto. Sí podemos esperar que siga mejorando, que no desaproveche las oportunidades. Hace un año y algo estaba en Bella Vista, vino a la Tercera, se ganó subir a Primera y hoy que tiene la chance, tiene que aprovecharla. Muchas veces se le exige mucho porque es un grande como Nacional. Pero hay que ver la parte que pasó de ser anónimo a ser un jugador de Primera de Nacional. No es fácil convivir con eso, con la frustración, con el momento. Pero hay que apostar con que el equipo siga tomando confianza".

Sobre Ignacio Suárez declaró: "Nacho la oportunidad que tuvo la aprovechó y hoy la volvió a aprovechar. Lo dije el otro día en conferencia: tengo conocimiento de algunos jugadores y algunos los tuve todo el año, como a Nacho, que tuvo un crecimiento interesantísimo y está aprovechando las oportunidades. Pero tiene un margen de crecimiento mayor. Por ahora el golero es él. Yo decidí que Salva (Ichazo) no atajara en su momento. Después del último partido que jugó, no vino a entrenar porque tenía gripe y decidí por Nacho y lo hizo muy bien".

"Hoy en el vestuario hay tranquilidad. Es la energía. Cuando no tenés miedo a perder, fluye todo. Hoy no lo tuvimos. No tuvimos miedo al error. Erramos y volvimos a intentar, por eso destaco a ciertos jugadores como Fede (Martínez) que va, intenta, pelea, tranca y hoy se precisa esa energía y hay que seguir por ese camino", dijo el Chino.

"Un jugador me dijo en una charla íntima que tuvimos entre todos nosotros de que nos estaba faltando que cada jugador se diera cuenta por qué estaba en Nacional y cuáles fueron los motivos por los que Nacional los había traído. Pero eso vos lo tenés que encontrar, porque no podés hacer un partido como el que hicimos la semana pasada )por el 1-1 con Fénix en el Capurro), porque jugando así seguramente no llegaste a Nacional. Mirando lo de hoy, destaco a todo el equipo, cada uno con lo suyo, lo hicieron 100 puntos", concluyó.