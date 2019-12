Álvaro Villar confirmó su precandidatura a la IMM y se reunirá con dirigentes del FA

Por la peatonal Perez Castellano de la Ciudad Vieja, y entre los gritos de aliento de: "¡Intendente, Intendente!" por parte de unas veinte personas, el director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, recibió en la tarde del lunes casi 3.000 firmas que promueven y apoyan su candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). En la misiva, los firmantes afirman que el titular del hospital público es una "excelente opción" porque es un "frenteamplista independiente, renovador, con probada experiencia exitosa en gestión".

"Esto es una precandidatura, después será el Frente Amplio (quien decida) si esto continúa o no", dijo Villar a El Observador. El director del Hospital Maciel también informó que va a tener una reunión este jueves con integrantes del centro de salud y luego se va a reunir con figuras del Frente Amplio.

Villar, quien confirmó a personas de su entorno que acepta ser precandidato a la IMM por el Frente Amplio (FA), también dijo que de momento no tuvo "comunicación directa" con el expresidente José Mujica, quien en conversaciones con otros dirigentes del Frente Amplio transmitió su apoyo al neurocirujano.

Camilo dos Santos

Su posible candidatura la consultó con sus hijas y el resto de la familia, ellos aceptaron su propuesta pero con limitaciones y exigencias. "Si bien sé que es difícil, hay que priorizar los afectos, hijos y familia", dijo Villar, quien no se esperaba cómo se dio la propuesta pero la consideró un motivo de alegría, a pesar de la rapidez con la que sucedió.

"Es verdad, hay muchas cosas, pero no esperemos que nuestro futuro intendente, que lo va a ser, va a poder hacer todo", dijo este lunes una mujer de 85 años, quien interrumpió a Villar justo en el momento en el que le contaba a los periodistas que para él era importante "hacer la ciudad centrada en la gente mayor". "Muchas gracias, ya me estás ayudando. No soy culpable de todo lo que se haga", le respondió entre risas y miradas cómplices a la mujer.

"No te quiero poner presión pero te dejamos todo en tus manos", le dijo otro de los presentes mientras lo saludaba con un abrazo apretado, antes de que Villar se vaya del lugar junto a Miguel Fernández Galeano, quien encabezó el equipo de salud de Daniel Martínez durante la campaña de las elecciones nacionales y es actual adjunto del directorio de ASSE.

Fernandez Galeano se sumó a la campaña para que Villar se postulara después de tener la convicción de que Martínez no se iba a presentar y dijo que su colega era un símbolo de unidad para el FA. Aseguró necesario "un candidato joven" en la fuerza política y remarcó la importancia de haber conseguido 3.000 firmas cuando en el objetivo primario eran unos 1.000 apoyos. Esta cantidad se juntó en menos de 48 horas y se hizo a través de la plataforma digital change.org.

"Es un candidato que representa la historia del FA y tiene ciertos atributos para la gestión", dijo el adjunto del directorio de ASSE.

El neurocirujano es hijo de Hugo Villar, el primer candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en 1971, por este motivo, destacó su vínculo con "la tradición del FA" y recordó que su niñez fue en Hospital de Clínicas porque su padre fue director de allí y en esa época quienes tenían ese cargo vivían en el piso 18 del hospital.

Camilo dos Santos

A Villar el Hospital Maciel le demanda "tiempo completo" porque, aunque no esté trabajando, siempre piensa en eso. Cree que no se debe estar menos de cinco años en la dirección para que funcione -él es director hace ocho -pero aseguró que luego de un tiempo también es necesario "renovar las personas que están al frente".

Camilo dos Santos

Comparó su gestión como director del Hospital Macial con lo que podría ser su forma de actuar en la Intendencia de Montevideo. Para él fue fundamental que los funcionarios del Maciel se sintiera parte y orgulloso del proyecto, al trasladarlo a una ciudad, consideró clave que a los trabajadores de la IMM le sucediera lo mismo.

Por otra parte, aseguró que en su dirección "se hizo un gran esfuerzo" para centrar la atención en el paciente y no en los médicos y cree que en la ciudad tiene que pasar lo mismo. Para él, se debe dejar de lado el interés de los jerarcas para centrarse en las "preocupaciones" del ciudadano.