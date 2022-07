AMLO planteó regular la migración y ofrece gasoductos a Estados Unidos mientras Biden pide paciencia

El presidente de México finalmente fue recibido el martes 12 de julio en el Salón Oval de la Casa Blanca por su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden y el tema central fue la migración pocos días después de la tragedia de San Antonio. A menos de una semana de que 53 personas murieran dentro del remolque de un camión en Texas. Entre los fallecidos hubo 26 mexicanos.

Peses al telón de fondo y a la promesa hecha por AMLO el lunes en la Plaza del Zócalo de que se ocuparía de la legalización de migrantes, no hubo tensión en el encuentro. Por el contrario, la reunión entre los dos mandatarios se dio en un clima cordial.

En su visita a Washington, Andrés Manuel López Obrador hizo cinco planteamientos a Joe Biden, principalmente sobre temas de energía, combustibles y migración. El mandatario mexicano destacó que confía tanto en Biden como en los Estados Unidos, pues Biden “ha demostrado que respeta la soberanía nacional”.

AMLO se comprometió a garantizar el abastecimiento de naftas para que más estadounidenses puedan cargar combustible en la frontera.

Además, puso a disposición de Estados Unidos más de mil kilómetros de gasoductos en la frontera sur con México para transportar gas a Nuevo México, Arizona y California. El volumen comprometido podría generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a 3 millones de personas aproximadamente.

En tercer lugar, ambos mandatarios hablaron de la suspensión de aranceles para bajar precios. AMLO propuso que en el marco del Tratado de Libre Comercio entre esas dos naciones y Canadá (T-MEC), se suspenda la aplicación de aranceles a ciertos productos y se eliminen trámites engorrosos en el comercio de alimentos y otros bienes para aminorar los precios a los consumidores.

Ambos países se plantean, después del encuentro entre los presidentes, Iniciar un plan de inversión privada y pública conjunto para producir bienes que fortalezcan mercados y evitar la importación de otras regiones y continentes.

El punto más importante para AMLO es ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Así como regularizar y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente e.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo”, dijo López Obrador, provocando la risa de Biden al hablar del conservadurismo.

Biden pide paciencia

En su intervención y tras el encuentro, Biden dijo que se pueden superar los desafíos actuales trabajando juntos, a la vez que pidió “paciencia” al presidente mexicano.

“No quiero sugerir que no hay problemas, porque sí los hay, lo que hay que tener es paciencia. En realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos”, afirmó Biden.

López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, firmó el libro de visitantes distinguidos antes de ingresar al Salón Oval. Previamente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió a López Obrador en su visita a Washington y dijo: “Es un placer recibirlo en mi casa”.