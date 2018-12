Amorín Battle: "El FA le tiene que pedir disculpas a la oposición y a la prensa"

El precandidato a la presidencia del Partido Colorado y senador, José Amorín Batlle, reclamó a los referentes del Frente Amplio que "pidan disculpas" a los medios de prensa y partidos de la oposición por haberlos acusado de organizar una campaña para "debilitar la institucionalidad democrática del país" en torno al caso Raúl Sendic.

El Plenario del FA resolvió este sábado la inhabilitación de Raúl Sendic y Leonardo De León para las próximas elecciones. Además, se determinó por unanimidad la expulsión del secretario general de la OEA y excanciller del FA, Luis Almagro.

En marzo de 2016, el Plenario del FA emitió un comunicado en el que, entre sus puntos, dijo rechazar "la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación, destinada a menoscabar la imagen y credibilidad" de integrantes del gobierno y "debilitar la institucionalidad democrática del país". En otro punto, el Plenario expresó "solidaridad al compañero Raúl Sendic ante el injusto y agraviante acecho, del que ha sido objeto, tanto su persona como su familia".

Para Amorín Battle, la decisión del Plenario de inhabilitar a Sendic "no alcanza" porque no hace referencia a los ataques formulados contra los medios de prensa y partidos de la oposición: "Vázquez decía que era bullying y hoy este Plenario a nosotros no nos alcanza con lo que quiera hacer con Sendic. El Plenario del FA tiene que pedir disculpas a los partidos de la oposición que hicieron las denuncias en su momento y a la prensa libre que dijo que estaba haciendo cosas que no debía. No alcanza con sancionarlo, ¡hay que pedir disculpas!, enfatizó en un acto realizado este sábado en Tarariras (Colonia).