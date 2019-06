Amorín criticó a Talvi por discutir si Sartori "es o no un demagogo"

A diferencia de lo que ocurre en el Partido Nacional, donde la irrupción de Juan Sartori alteró provocó varios encontronazos en la interna nacionalista, los colorados han desarrollado una campaña sin agresiones, luego de un comienzo con diferencias entre Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi. Sin embargo, otro de los precandidatos colorados, José Amorín Batlle, aprovechó un acto en la ciudad de Toledo, en Canelones, este fin de semana para cuestionar al líder de Ciudadanos, uno de sus contrincantes en la puja batllista, aunque prefirió no nombrarlo.

“En vez de discutir de los temas que le importan a la gente y al país, en vez de discutir de los planes que tenemos, en vez de hablar de los cambios, urgentes y necesarios que necesita el Uruguay, entramos en una discusión a través de los medios sobre si Juan Sartori es o no un demagogo y en si en los debates quién gana o quién pierde, hablamos de cómo festejan o qué comen y qué toman sus asesores durante el debate y opinamos sobre quién ganó y quién perdió como si fuera un partido de fútbol, pero eso a la gente no le deja nada”, apuntó Amorín Batlle.

Aunque no nombró a uno de sus rivales en la interna, las declaraciones llegaron luego de que Talvi compartiera este sábado un video de Sartori en su cuenta de Twitter y dijera estar localizando a receptores de la tarjeta Medicfarma que el precandidato blanco ofrece, para acompañarlos a una farmacia, y hacer una denuncia por engaño si no se les entregan los medicamentos. Más tarde opinó que "la tarjeta de Sartori es un instrumento para perfeccionar el engaño" y agregó que "cumple el rol del documento falso que siempre es más creíble que la sola palabra falsa". "Es el Manual del Tramposo, página 1. El Manual del Demagogo, queda muy chico", dijo.

Luego, en un acto, Talvi profundizó sus críticas hacia el empresario y dijo "no tolerar" que se juegue "con el sufrimiento de la gente". "Primero y antes que nada, vamos a defender la integridad de nuestra democracia, no importa cuáles sean los enemigos: los golpistas, los demagogos, los mentirosos o los corruptos", sostuvo el líder de Ciudadanos.

Esto no es una República Bananera. No se juega con el sufrimiento de la gente. No lo vamos a tolerar. Primero y antes que nada, vamos a defender la integridad de nuestra democracia, no importa cuáles sean los enemigos: los golpistas, los demagogos, los mentirosos o los corruptos pic.twitter.com/QaurUosPby