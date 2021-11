ANEP reduce plan piloto de reforma en bachillerato para generar "más ámbitos de diálogo"

La idea de las autoridades de la Administración de Nacional de Educación Pública (ANEP) de cambiar el bachillerato hacia un programa interdisciplinario no se ejecutará de la manera prevista, al menos en 2022. La intención era realizar un plan piloto con el nuevo Bachillerato Interdisciplinario General el próximo año. Pero hubo un cambio de estrategia y el piloto abarcará solamente a 4to año, confirmó a El Observador, el presidente del Codicen, Robert Silva.

Según Silva, la idea es generar más espacios para discutir este cambio de plan en el que los estudiantes solo tendrán que elegir un “énfasis” en lo que hoy es sexto de liceo. "Hemos entendido pertinente generar otros espacios de discusión. Lo que no va a haber es un cambio de plan en 2022. Nosotros estamos con muchos ámbitos de discusión abiertos y estamos proclives a seguirlos generando. Tenemos compromisos de diálogo. Hemos establecido consultas públicas, de docentes y de estudiantes. Vamos a establecer recorridas tanto en Montevideo como en el interior", afirmó.

"Después ya convocaremos a las Asamblea Técnico Docente (ATD) para que se integren a los grupos de trabajo. Todo eso lleva un proceso y es la hoja de ruta que nos habíamos planteado. No va a estar el cambio de plan. Para cambiar al plan y el programa tenés que hacer un trabajo previo institucional que lo vamos a realizar en 2022", agregó.

De todos modos, la idea es que en 2023 la transformación del bachillerato ya sea general y aplicable a todos los centros.

Donde sí se realizará un plan piloto es en algunos liceos de 4to año. "Va a ser un abordaje diferente de apoyo y tutorías a los estudiantes. Trabajo articulado de disciplinas, es decir, que las disciplinas no vayan cada una por su lado sino que haya una articulación por sectores y será bastante importante porque se aplicará en muchos centros", dijo el presidente del Codicen. Todavía no tienen definidos en que centros se enfocarán para realizar el piloto.

La reforma del bachillerato no había caído bien en los sindicatos de la enseñanza al momento de su anuncio. El dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Javier Iglesias sostuvo en octubre que la reforma tenía detrás una concepción “vertical, autoritaria y antidemocrática”.

Iglesias declaró en ese entonces que una reforma en la currícula no solucionaría el problema de la educación, dado que “muchísimos estudiantes dejan de asistir a clases porque las familias no tienen para comer, porque tienen que cuidar a sus hermanos o porque tienen que trabajar”, y no porque los programas “tengan muchas asignaturas o por la dificultad de las evaluaciones”. El docente señaló que "con los anuncios públicos que hay, parece que se van a adoptar las mismas políticas que vienen desde los 90: pauperizar la calidad de la enseñanza para asegurar un nivel de repetición mucho menor”.

Iglesias dijo que la reforma “plantea una precarización de muchos contenidos, que va a obligar a los estudiantes y trabajadores a defender un mínimo de calidad educativa”.

Centros María Espínola

El buque insignia de la educación en esta administración son los Centros María Espínola, centros de educación media de tiempo completo que se basan en una enseñanza interdisciplinaria y por proyectos. Ya hay 12 en funcionamiento y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) espera llegar a 30 en 2022. Ya tiene confirmados 17 nuevos centros en diferentes lugares del país con lo que pretenden llegar a una matrícula de 5.000 estudiantes que estudien bajo esa modalidad.

Los nuevos centros confirmados son 17. Cinco en Montevideo, tres en Artigas, dos en Cerro Largo. Los restantes serán uno en cada uno de estos departamentos: Canelones, Durazno, Florida, Rivera, Salto, San José y Treinta y Tres.

En Montevideo, los centros que pasarán a formar parte de esa modalidad serán los siguientes: CEA N°178, ubicado en Casavalle, CEA N° 354, ubicado en Gruta de Lourdes, CEA N° 371 del barrio La boyada, el CEA N° 255 de Carrasco Norte y el Liceo N° 69 que se encuentra próximo a Casavalle

En Artigas serán la Escuela Técnica Artigas N°2, el liceo Baltasar Brum y el Liceo N° 5 de la localidad de Pintadito. Por su parte en Cerro Largo serán el CEA N° 264 de la localidad de Aeroparque, la Escuela Técnica N° 2 de Melo y el Liceo N° 5 de la misma ciudad.

El resto de los centros serán el Anexo de la Escuela Técnica de Durazno ubicada en el barrio Sandú, el liceo ubicado en la localidad 25 de agosto del departamento de Florida, la Escuela Técnica N° 2 de Rivera, el Liceo Villa Constitución de Salto, el CEA N° 89 de la localidad de Ciudad del Plata en San José y el liceo de Santa clara de Olimar en Treinta y Tres. Desde la ANEP afirmaron a El Observador que están ultimando detalles para confirmar un centro más en una localidad de Paysandú.

Los alumnos comprendidos en esos centros son 2864 en educación media básica que pasarán a estudiar bajo esa modalidad.

Silva aseguró que estos centros comenzarán en 2022 y que todavía están trabajando en cuestiones logísticas como las de la alimentación. "Estamos viendo el tema de los comedores, porque los chiquilines pasan a recibir tres comidas diarias. Hay que armar toda la infraestructura, además de los costos, armar nuevas estructuras que antes no tenían. Tienen un coordinador de enseñanza, de actividades recreativas. Toda una propuesta innovadora además de lo que ya tienen", afirmó.

Nombrado en honor a María Espínola (1878-1963), la maestra y directora rural que fundó la primera escuela técnica en el interior del país, el nuevo plan de la ANEP consiste en cambiar instituciones de ciclo básico, tanto de secundaria como de UTU, a una modalidad de tiempo completo, apuntando a la "intredisciplinariedad y la enseñanza en torno a proyectos" y adaptando su currícula en "sectores de asignaturas" en los que los docentes de diversas materias trabajaran en conjunto con un coordinador de enseñanza. Además del foco en el aprendizaje basado en proyectos, el plan consiste en adaptar los centros a las necesidades de los contextos socio-educativos en los que están inmersos.

En los 12 centros que ya están en funcionamiento asisten 2531 alumnos. Ellos son: la Escuela Técnica de Flor de Maroñas, la Escuela Técnica Barrio Lavalleja, el Centro Educativo Asociado (CEA) de Puntas de Manga (Montevideo), la Escuela Agraria de Minas (Lavalleja), el CEA de Paysandú y la Escuela Técnica n°2 de Tres Fronteras en Bella Unión.

En el caso de Secundaria, los centros de ciclo básico que comenzaron a aplicar esta nueva modalidad en 2021 están todos en el interior del país. Estos son: el liceo de Cardal (Flores), el n° 4 de Rivera, el n° 4 de Mercedes (Soriano) y los liceos rurales de Pueblo Sequeira (Artigas), Achar (Tacuarembó) y Villa del Rosario (Lavalleja).