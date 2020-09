Año agrícola 2019/2020: caída de 4,13% en ingresos por exportaciones de carnes

Los ingresos correspondientes a las exportaciones de carnes en el año agrícola 2019/2020 alcanzaron a US$ 2.001,9 millones, lo que significó una caída de 4,13% respecto a los US$ 2.088,2 millones de 2018/2019 (de julio a junio), con base en datos divulgados en el análisis estadístico elaborado por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Medido en volumen, de un año agrícola al siguiente hubo una importante caída en lo embarcado, de 22,2% (considerando el total de las carnes), dado que se pasó de 590.672 toneladas peso embarque a 459.412 toneladas.

En 2019/2020 las exportaciones de carnes vacunas correspondieron a 300.690 toneladas peso embarque, por US$ 1.679,8 millones con un precio promedio de US$ 4.019 (superior a los US$ 3.563 por tonelada del año agrícola anterior).

En el caso de las de carnes ovinas, esos datos son US$ 64,1 millones por 13.717 toneladas peso embarque a un promedio de US$ 4.673 por tonelada contra los US$ 4.455 del año agrícola anterior.

Faena

Con relación a la faena, en el caso de los bovinos en 2019/2020 totalizó 1.976.288 cabezas contra las 2.347.933 del año agrícola anterior.

En el caso de los ovinos también hubo un descenso, de 864.961 a 840.580 cabezas.

Existencias

Por otro lado, se informó sobre existencias ganaderas, con una evolución de 11.163.000 a 11.756.000 de 2019 a 2020 en vacunos; y un descenso de 6.419.000 a 6.264.000 en el caso de la majada.

A continuación, en análisis completo a cargo del INAC.

Informe Ano Agricola by Juan Samuelle