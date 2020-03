Ante aumento de capacidad de diagnóstico, MSP cambió criterio y hará más pruebas

Hasta el momento –ante la falta de insumos para realizar una mayor cantidad de exámenes– el Ministerio de Salud Pública solo autorizaba a que los médicos realizaran pruebas a aquellas personas que, además de tener los síntomas del virus, presentaran dos condiciones: viajaron a un país con circulación sostenida de la enfermedad (Italia o China, por ejemplo) o estuvieron en contacto con una persona infectada.

Pero ese criterio ya cambió. Y los números lo reflejan: mientras el 14 de marzo se realizaban un promedio de 20 tests por día, este miércoles se realizaron 320 análisis. De esos casos analizados, se sumaron 28 positivos, que llevan a un total de 217 casos confirmados de coronavirus en Uruguay. Cuatro pacientes se encuentran en cuidados intensivos, dos en cuidados intermedios y seis en sala. Los departamentos con casos confirmados son: Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto y Soriano, según indicó el comunicado oficial.

Pero atrás de los números se esconde un cambio en el trabajo del ministerio. Luego de idas y vueltas en el manejo de un nuevo protocolo de la división epidemiológica de la cartera, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este martes en conferencia de prensa que el criterio para habilitar la realización de un test fue modificado. Ahora también serán testeadas aquellas personas que solamente presenten los síntomas de la enfermedad, aunque no hayan viajado a países como Italia o España ni hayan estado en contacto con personas infectadas.

“Lo que estamos dando es más garantías. Más estudios y más garantías, eso es lo que cambió en definitiva. Antes se estudiaban aquellos que procedían de zona de riesgo, luego (aquellos que tuvieron) contacto con (un enfermo de) Covid-19, y ahora en este momento, (se estudian a) todos aquellos que tienen una sintomatología florida y que el médico determine”, dijo Salinas.

Este cambio se debió a dos cosas: el MSP logró ampliar la capacidad de diagnóstico (ahora se pueden hacer más tests) y, a su vez, el virus dejó de llegar solamente por avión y pasó a transmitirse por la comunidad (por eso hay casos denominados autóctonos, además de los importados).

“Cuando tomamos este ministerio teníamos cien determinaciones, en este momento ya hemos hecho 1.538, nos hemos preparado para duplicar esta misma semana la capacidad de diagnóstico, y para triplicarla en la semana que viene”, agregó Salinas, en referencia a los tests.

Pero este aumento de análisis que pronosticó el ministro, no solo se debió a los esfuerzos del nuevo ministerio sino a que investigadores uruguayos del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República desarrollaron una técnica para detectar casos positivos de la pandemia y fue aprobada este lunes por el Ministerio de Salud Pública.

Sumado a esa innovación, el laboratorio del Hospital de Clínicas comenzó este martes a realizar alrededor de 200 análisis más de los que ya se realizaban en otros laboratorios públicos y privados. Hacia el fin de semana, el laboratorio de biología molecular que opera en el Hospital Maciel también empezará a analizar casos sospechosos al igual que el laboratorio del Hospital Pasteur y el laboratorio virológico de la Universidad de la República (Udelar) en Salto.

INA FASSBENDER / AFP

Ante esta realidad y en sintonía con la modificación anunciada por el ministerio, en una actualización de las recomendaciones que emitieron varias sociedades médicas y cátedras del Uruguay –que tiene como uno de sus coordinadores a uno de los expertos que asesora al MSP, Henry Albornoz– se detalla la novedad en cuanto al cambio de criterio de diagnóstico.

En el documento se recomienda que los médicos realicen las pruebas al “personal de salud asistencial”, así como aquellos “ingresados con patología, que presenten clínica de infección respiratoria alta o baja”, además de los que son “inmunosuprimidos” y los que fueron ingresados en el CTI desde el 9 de marzo por insuficiencia respiratoria y que permanezcan internados a la fecha. Ya no se requiere que el enfermo haya estado en Italia o mantenido contacto con alguien con un caso positivo.

Confusión

En la noche del lunes, las instituciones de salud recibieron un documento del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MSP), fechado el 23 de marzo, titulado "Estrategias de vigilancia en el nivel de respuesta 3: respuesta coordinada multisectorial nacional".

Fragmentos de ese documento fueron compartidos en Twitter por el doctor Julio Medina, director de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. Medina es, además, parte del comité que asesora al MSP para dar respuesta a la emergencia sanitaria decretada para combatir la propagación del coronavirus.

El Observador consultó al director general de Salud del MSP, el doctor Miguel Asqueta, para confirmar la procedencia del documento. "Es correcto", respondió el jerarca.

Según la circular, dentro de la figura de "caso sospechoso" se incluye a las personas que manifiestan síntomas clínicos y un nexo epidemiológico, pero también a aquellas que no tienen esto último. El nexo epidemiológico refiere al contacto con un caso confirmado o a aquellos que estuvieron recientemente en zonas de riesgo.

Ambos casos deben reportarse al laboratorio central del MSP, aunque para aquellos que cumplen con las dos condiciones (síntomas clínicos y nexo epidemiológico) la "confirmación laboratorial" no es una exigencia.

Salinas, en la conferencia de prensa, fue consultado sobre esta circular y cómo impactaba este cambio de criterio en las estadísticas. "No hubo cambio. El documento al que se refiere (la circular) se refería a temas clínicos y epidemiológicos y de seguimiento. De hecho, un caso positivo es aquel que está demostrado mediante el test diagnóstico", respondió el ministro. "No podemos tomar datos clínicos aislados como un caso positivo si no tiene un test positivo", continuó.

El Observador volvió a consultar en la noche del martes sobre la procedencia del documento. Esta vez, la respuesta que recibió por parte de fuentes del ministerio fue que la circular se había "filtrado" y que se trataba de "un borrador". A su vez, otros informantes de la cartera dijeron a este medio que el documento "salió sin el toque final del horno".

Sin embargo, El Observador confirmó que el documento fue enviado a los centros de salud. Tanto es así que algunos prestadores enviaron a sus afiliados una comunicación notificando el cambio de criterio. Es el caso de MP, que envió un mail a sus socios en el que aseguraba que el MSP "ha renovado la estrategia de vigilancia" y que "el test diagnóstico no está indicado de realizar en los casos sospechosos", salvo de personal de bomberos, salud, policía y militares.