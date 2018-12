Ante la negativa del gobierno, tamberos buscarán soluciones en Capurro

Ante la crítica situación que atraviesa la lechería uruguaya y dada la falta de respuestas del gobierno a las propuestas presentadas por las gremiales lecheras, se convocó a todos los tamberos del país a concurrir a una Asamblea General de Productores de Leche que será realizada desde la hora 14 del próximo jueves 13 en la localidad de Capurro, del departamento de San José.

El objetivo es buscar una solución en conjunto que determine el rumbo del sector. “Queremos escuchar a todos los tamberos para ver cómo seguimos adelante y la asamblea dirá cómo lo haremos”, dijo Fernando Perera, secretario general de la ANPL.

En la tarde de este martes 4 las gremiales lecheras realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) en la que emitieron un comunicado donde invitan a todos los productores a participar del encuentro.

En este marco, Perera expresó –tras leer el comunicado– que la familia tambera está desapareciendo y que preocupa en gran medida la muerte del relevo generacional.

“La lechería esta en un momento crítico; acabamos de ver el cierre de PILI y no vemos a nadie que asuma la responsabilidad que tiene que asumirá cuando pasan estas cosas”, dijo Justino Zabala.

“Sabemos que 10 productores de leche dejan la actividad por mes. Y con cada productor que desaparece del sector está su familia”, señaló.

Por su parte, Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, expresó que si bien es una asamblea abierta, en la que se espera a todos los actores de la cadena láctea y del sector, se pretende que la palabra la tengan los tamberos.

En tanto, Guillermo Berti, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez hizo hincapié en que hace un mes atrás hubo una jornada de conciencia agropecuaria, organizada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Explicó que con esta asamblea se quiere demostrar que los productores tienen conciencia agropecuaria, pero que ésta “tienen que empezar por los gobernantes, por todos ellos, porque son los primeros que tienen que mirar hacia el agro, hacia la lechería”.

En otro orden, Justino Zabala, vocero de las gremiales lecheras, hizo saber que no sólo preocupa el aspecto de la familia tambera, sino también la lechería como cadena.

Wilson Cabrera, presidente de la ANPL, explicó que se venía de una etapa de diálogo y de ofrecer soluciones con el gobierno hasta que lo cortó todo “lisa y llanamente”.

Zabala determinó que los productores ofrecieron una solución que no fue aceptada por determinados actores dentro de la cadena y “el gobierno no hizo nada”. En este sentido, pretenden que se asuman las responsabilidades sobre todas las cosas que pasan en el sector.

“Entre ellas queremos que haya una respuesta razonablemente buena sobre el tema de los US$ 39 millones que adeuda Venezuela a Conaprole y a los productores (…) No estamos pidiendo ayuda, pretendemos que se nos devuelvan las condiciones de competitividad que necesita la cadena láctea para salir de un momento muy difícil de la lechería a nivel internacional”, relató.

Por último, Zabala hizo referencia a que no se plantea un enfrentamiento, sino que se busca el trabajo en conjunto para resolver los problemas.

“Durante el último encuentro, el ministro Benech nos dijo que no se podía hacer más nada: ‘no pidan más nada porque no hay más nada’. Fue ahí cuando nos percatamos de que había que cambiar de estrategia porque hace tres años que venimos dialogando. Creemos que la manera que se solucionan las cosas es conversando, intercambiando opiniones. Hasta ahí veníamos fenómeno, pero ahora no quieren dialogar más y la estrategia hay que cambiarla. Entonces haremos lo que muchas veces los productores nos han pedido: una asamblea”, concluyó.

¿Por qué en Capurro?

Según supo El Observador se escogió realizar la Asamblea en Capurro, debido que allí fue desarrollado el último Cabildo Abierto. El lugar además cuenta con buenos accesos y grandes espacios para estacionar los vehículos.

El comunicado