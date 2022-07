Antía dijo que el fallo de Recarey sobre rambla de Punta Colorada huele a "jugada política"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, criticó el fallo del juez Alejandro Recarey quien había resuelto suspender una obra en la rambla de Punta Colorada por una "lesión" al medio ambiente y sostuvo que hay una “jugada política” detrás.

En rueda de prensa, el jerarca expresó que se denuncian “obras que no existen” y que además hacen referencias a “máquinas trabajando” siendo que “la obra se terminó hace un año y medio”.

“Yo olía a una jugada política atrás de eso, por el tipo de denuncia trucha que hicieron, y por la gente que se involucró en el tema. Lo peor es que utilizaron técnicos de la cátedra de la Facultad de Ciencias para decir cosas que no son ciertas, incluso falsedades, y por eso lo denunciamos ante la Justicia penal”, expresó el jefe comunal.

A su vez, criticó que no se puede ir a un juicio “declarando cosas que son mentira” y que “afecta la imagen de la gestión de la Intendencia de Maldonado”. "¡Quién sabe por qué fin lo hicieron! Eso es lo que a mí no me gusta y lo que olfateo mal”, puntualizó.

“Si usted dice que vio una máquina trabajando, y le dice al juez que hay parar la obra, y el juez para la obra, y no existe tal obra, es trucho. Y se prestaron para eso”, manifestó Antía. A su vez, puntualizó: “Generaron pánico porque hablaron de destrucción de todo el médano, de que se iba a ir toda la arena. Quisieron generar pánico, expectativa, catástrofe… eso, para mí, responde a una movida política, que fue lo que siempre olfateamos que pasó en esa zona”.

Por otro lado, Antía señaló que Recarey “aceptó cosas que son ilegales: manda parar una obra donde la Intendencia tiene derecho a hacerla”. Por eso, consideró el jerarca departamental, “el juez tendría que salir un poco a leer la bibliografía, se ha equivocado”.

Al ser consultado por cómo cree que se llegó a que Recarey tomara esta decisión sobre Maldonado, Antía expresó: “En mi fuero, pienso que se armó de la misma manera que armaron lo de las vacunas: esperaron que entrara ese juez y presentaron las cosas en esa semana”.

Recarey es el mismo juez que ordenó la semana pasada suspender la vacunación a menores de 13 años en Uruguay.

“El juez se come un garrón, porque los testigos mintieron. Y eso va a dar para lío. Y nos habilitó a nosotros a hacer una denuncia penal”, agregó el intendente de Maldonado.

Intendencia de Maldonado apeló el fallo

La Intendencia de Maldonado (IDM) apeló el fallo y denunció penalmente a dos testigos por falso testimonio.

El abogado Hugo Álvez, en nombre del gobierno de Maldonado, presentó este jueves en el Palacio de los Tribunales recursos de reposición y apelación contra el decreto de Recarey.

Al día de hoy, la IDM no fue notificada del fallo y está ejerciendo su derecho basándose en trascendidos de prensa y conocimiento informal del caso. El abogado también explicó que aún presentándose al juzgado no pudieron ser notificados del fallo.

"Tanta urgencia que había para paralizar las obras, habilitar la feria y dictar una medida cautelar, justamente al organismo público encargado de cumplir esa medida cautelar todavía no se le notificó. Entonces pensamos que existió urgencia en mediatizar el tema pero no en que la orden judicial llegara a quien la tiene que cumplir", sostuvo