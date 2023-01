Antía: "Hubiese sido un desastre no tener el puente de La Barra, pero le pusimos muletas"

El intendente de Maldonado Enrique Antía se refirió al inicio de la temporada de verano 2023 y aseguró que "hubiera sido un desastre" no tener el puente de La Barra, al que le lograron poner "muletas" para "salvarlo en esta etapa".

"La verdad que si no hubiéramos podido tener el puente, hubiese sido un desastre. Es tanta la intensidad del tránsito que si no hubiese estado el puente no quiero ni pensar lo que hubiera sido hacia el este del departamento", señaló el intendente en diálogo con Desayunos Informales.

Antía agregó que igualmente, con el puente funcionando, hay "momentos de demora en el tránsito para cruzar". "Menos mal que logramos ponerle las muletas al puente y salvarlo para esta etapa. Después nos vamos a ocupar de la reconstrucción definitiva y de hacer un estudio técnico que todavía no se completó. Hubiera sido un desastre sin el puente", reconoció.

Por el momento, el puente "se salvó" y "no se cae, está firme". El arreglo del puente costó unos US$ 2,5 millones, según afirmó en las últimas semanas Antía en una entrevista con Canal 2 de San Carlos. La estructura del puente cedió 1,30 metros y luego de ser apuntalado subió 85 centímetros.

"Ahora hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción de las lingas interiores que son las que sostienen y estamos esperando el informe técnico", comentó Antía.

Primeros días de la temporada

En otro orden, el intendente de Maldonado se refirió a la llegada de turistas al departamento por la temporada de verano 2023. "Estamos percibiendo que está lleno, casi completas las localidades del departamento", estimó Antía, aunque advirtió que no tenía "estadísticas" sino "sensaciones".

"Ya el movimiento de diciembre daba buenas señales. A fin de año hubo récord de visitantes para lo que teníamos previsto", agregó.

Por otra parte, sostuvo que ahora el trabajo de la intendencia es "mantener" en condiciones el departamento, tanto a nivel del "transporte" y de "higiene". "Estamos a full, pero tenemos un despliegue en la calle de 800 personas trabajando en los servicios de presentación del departamento en toda la costa", afirmó.

Precios en los comercios del este

Antía también fue consultado sobre los precios en Maldonado, un tema recurrente cada temporada. El intendente afirmó que "siempre puede haber algún loco que se desmadre", pero que la gente está siendo "muy prudente".

"En ese sentido no hay mayores problemas o dificultades. Siempre hay alguno que cobra la milanesa más de lo que vale, pero eso es oferta y demanda y no se puede ir contra esa línea", declaró.

Temporada sin restricciones sanitarias

Este verano 2023 es el primero sin ningún tipo de restricción para los visitantes desde que se detectaron los primeros casos de covid-19 en marzo de 2020.

Antía señaló que "cada tanto" ve a alguien en el departamento con "mascarilla", pero aseguró que el tema del coronavirus "no está hoy en la cabeza de quienes veranean".

"Supongo que cada uno tiene su aprendizaje personal de haber vivido cosas tremendas en estos dos años. Sabemos que ha habido contagios pero leves. Por suerte la vacunación dio sus efectos. Capaz que se transforma en una gripe común y tenemos que convivir con ello", reflexionó.