Antía sobre el puente de La Barra: "Estamos trabajando para evitar la caída, es una carrera contra el tiempo"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, reconoció que puente de La Barra nuevo, clausurado luego de que se constataran daños en su estructura, corre riesgo de derrumbe desde el primer día de su suspensión, y admitió que "algún defecto constructivo tuvo". "Estamos trabajando para evitar la caída desde el primer día", dijo en entrevista con El Observador, en un trabajo que aseguró es "una carrera contra el tiempo".

Para el jerarca departamental la gravedad de la situación del puente, que ya bajó más de un metro desde finales de setiembre, se ve reflejada en las "tareas que no se pueden hacer por debajo", debido al riesgo que conlleva para los trabajadores. La Armada Nacional prohibió la navegación cerca de la zona desde el pasado sábado.

Antía aclaró que la hipótesis de un posible derrumbe se maneja "de una forma más retirada" por los técnicos de la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Transporte (MTOP), la empresa constructora Saceem y la consultora Castro y Dieste que trabajan en el puente.

Los trabajadores se encuentran en la primera etapa de reparación, en la que planifican un "apuntalamiento" en la zona inferior del puente, colocando "dos vigas metálicas de grandes dimensiones" para "detener el movimiento descendente" de la construcción, reporta el informe de los técnicos presentado a las autoridades al que accedió El Observador.

Eduardo Carrera, ingeniero de la Intendencia de Maldonado, dijo este martes en rueda de prensa que la primera etapa tardará "un mes, mes y medio", lo que permitirá el tránsito "con vehículos livianos, con autos, en verano".

Sin embargo Antía, que en un principio indicó que la intención de la Intendencia era tener el puente listo para la temporada de verano de 2023, aclaró que primero se debe ver "cómo se responde, si se puede asegurar el puente". "Más que eso no se puede hablar", lamentó.

Para el intendente el puente "algún defecto constructivo tuvo, algún defecto grande tuvo", debido a que "ningún puente está pensado para durar 27 años, están pensados para durar 80 años". "Ligamos mal", dijo al respecto en una rueda de prensa anterior.

Los técnicos que trabajan en el puente detectaron que había "cables de tensado no adherentes" al hormigón de la estructura que estaban "fuera de servicio" y "sin la tensión requerida", que "se encuentran cortados en la zona de las juntas de la estructura de hormigón con las cabeceras de tierra".

Hasta el momento "no hay un informe técnico sobre el desgaste" de la estructura, algo que no se puede realizar "hasta que no se afirme el puente", continuó el intendente.

Mientras no se llegue a un reporte técnico oficial sobre las causas del daño del puente, Antía indicó que solo se manejan "presunciones". Una de ellas, reconoció, es el paso de tránsito pesado por el puente, que fue suspendido para el puente sano. "Pasa un tránsito de mucho mayor peso que el previsto, el doble que antes. Además, por ese puente van cargados, por el otro vuelven vacíos", relató.