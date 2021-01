Antiparasitario, suero equino y dióxido de cloro: tres "recetas" contra el covid sin evidencia

Las polémicas comenzaron en abril del año pasado en el viejo continente y, a la fecha no existe evidencia científica de que la Ivermectina, sea efectiva contra el virus que produce el covid-19. Así lo dijo a El Observador Juan Cristina, biólogo y virólogo y exdecano de la Facultad de Ciencias, y también lo señaló la Asociación de Química y Farmacia (AQFU). Mientras tanto en las farmacias la venta aumentó por rumores de su eficacia para prevenir o tratar el virus.

Una mujer llegó este martes a la farmacia ubicada en Soriano y Paraguay, en el Centro, y se llevó las últimas dos cajas. Según dijo su marido, que es médico, le dijo que había que usar los comprimidos. El farmacéutico le advirtió que “no hay nada cierto” sobre que la Invermectina sea favorable para tratar el coronavirus, pero igualmente se los llevó.

Son necesarias pruebas adicionales, investigación en animales y estudios clínicos en humanos para determinar la eficacia y seguridad de su uso para tratar o prevenir el covid-19. El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitirá un comunicado en las próximas horas el que rechazará utilizar este antiparasitario de uso comprobado en el campo veterinario, si lo que se busca es tratar el coronavirus, según supo El Observador en base a fuentes de la cartera.

En una cadena de farmacias sobre 18 de Julio, afirmaron que la venta aumentó y que incluso, han hecho pedidos de una sucursal a otra porque escasea. El virólogo Cristina explicó que su formulación para humanos se aplica para tratar la sarna, causada por un ácaro. “Ese medicamento ha aumentado su venta, pero tiene que ser administrado por un médico tratante. No está autorizado su uso para combatir el SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Seguramente falten ensayos clínicos”.

Los comprimidos de Ivermectina están aprobados en seres humanos solo para el tratamiento de algunos parásitos y las de parásitos externos como piojos y condiciones de la piel, tales como la rosácea. En animales se desarrolló a principios de la década de 1980 y se aplica para la prevención de la enfermedad del parásito del corazón y para el tratamiento de ciertos parásitos internos y externos.

“Le aconsejamos no automedicarse. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el covid-19 a menos que se lo haya recetado su médico. Le aconsejamos nunca consumir medicamentos veterinarios, ya que solo ha evaluado su seguridad y efectividad en las especies específicas para las que están etiquetados y generalmente las dosis son diferentes corriendo el riesgo de superar las dosis permitidas y provocar intoxicación”, indica el comunicado difundido por la AQFU.

Su venta se incrementó incluso, por encima de lo normal, coincide Gustavo, farmacéutico que trabaja a una cuadra de la Plaza Cagancha. El precio del fármaco es único, pero varía respecto a su contenido. El más usual es el Sanifer, medicamento que la contiene, de dos comprimidos ($534), aunque también hay de tres comprimidos ($621 y $760). "Te dicen que lo usan para el covid", dice otra funcionaria tras la mampara transparente de la farmacia. En el interior del país también hay consultas al respecto.

Algunos de las reacciones adversas que pueden asociarse con la Ivermectina incluyen sarpullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón del rostro o de las extremidades, eventos adversos neurológicos (mareos, convulsiones, confusión), baja repentina de la presión arterial, sarpullido grave que pueda requerir hospitalización, lesión hepática (hepatitis) y disminución en el conteo de glóbulos blancos y pruebas hepáticas elevadas.

Dióxido de cloro y suero equino

El MSP reiteró en diciembre que el consumo de dióxido de cloro es un elemento "sumamente peligroso para la salud" y no está indicado para el tratamiento de pacientes con covid-19. En Argentina, un hombre de 92 años murió el 11 de enero, que se había aplicado ese tratamiento.

En abril, la división Evaluación Sanitaria había emitido un comunicado acerca de "información engañosa divulgada a la población a través de las redes sociales respecto al uso del dióxido de cloro para prevención y tratamiento de covid-19".

En julio se realizó otra revisión de la evidencia científica con una actualización de la búsqueda de publicaciones científicas e informes de las bases de datos bibliográficas y en Agencias de Evaluación de Tecnologías internacionales.

"A la fecha de hoy no existe evidencia científica de que los productos de dióxido de cloro sean seguros ni eficaces para el tratamiento de enfermedades, incluyendo covid-19. Por otro lado, existen múltiples reportes de efectos nocivos muy graves como consecuencia de su consumo", señaló el comunicado del MSP.

Dentro de los efectos negativos para la salud se encuentra la insuficiencia respiratoria, arritmias cardíacas, baja presión arterial mortal causada por deshidratación, insuficiencia hepática aguda, conteo bajo de células sanguíneas, vómitos severos y diarrea severa.

Por último, existe el suero equino hiperinmune. La semana pasada el presidente argentino Alberto Fernández, aprobó el uso del suero desarrollado por científicos argentinos. Es para uso hospitalario y para organismos de salud. El estudio clínico del suero se había comenzado en setiembre pasado, en pacientes de 18 hospitales que desarrollaron la enfermedad de moderada a severa.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) afirmó que este tratamiento no debe utilizarse para pacientes que están, justamente, en terapia intensiva. En un comunicado del que da cuenta El Cronista señalaron que no se demostró la eficacia clínica "en ningún caso, no encontrándose diferencias significativas entre los pacientes que recibieron el SEH y los que recibieron placebo en relación al ingreso a terapia intensiva".

Luego de esta advertencia hecha por los terapistas, la Anmat ratificó la efectividad del tratamiento tras los estudios de fase 2/3 realizados. La indicación del uso es "para pacientes adultos con enfermedad de curso moderado a severo", ya que no se demostró la utilidad ni para pacientes con cuadros leves ni para quienes se encuentran en terapia intensiva o con asistencia respiratoria mecánica.

Juan Cristina dijo que se trata de una tecnología “con muchos años” que se utiliza en pacientes de estado crítico. El suero permite obtener gran cantidad de anticuerpos que son moléculas del sistema inmunitario que ayudan a proteger ante la enfermedad.