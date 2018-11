Arismendi sobre polémica por afiche: "Le hizo muy bien a Tacuarembó porque más gente se enteró de esa fiesta"

Para la ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, el comunicado del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) en el que se tilda de “racista” un afiche de la Patria Gaucha que tiene una obra del artista plástico Fernando Fraga, “le hizo muy bien a Tacuarembó porque mucha más gente se enteró de esa fiesta”. Arismendi dijo que el comunicado difundido por el Mides “no tiene nada que ver con el pintor ni lo que pinta porque cada uno tiene su estilo y pinta lo que tiene ganas”.

“A mí me educaron desde chiquita en ese tema que cada uno es libre de expresarse. Lo que sí consideró Inmujeres, y estoy de acuerdo, es que no representa a la Patria Gaucha”, afirmó en rueda de prensa luego de un acto en el que se entregaron uniformes elaborados por emprendedoras de un programa del Mides al Ministerio de Defensa. Según la ministra, “el pintor puede pintar lo que tenga ganas” y el Mides “opina libre y democráticamente que no representa a la Patria Gaucha”. “Opinamos porque tenemos libertad de expresión”, manifestó.

El cuadro de Fraga muestra a una mujer negra amamantando a un bebé blanco, una escena típica de la campaña uruguaya del siglo XIX: una esclava o nodriza encargada de esa tarea, sentada en un galpón de una estancia.

Para Inmujeres, se trata de una "imagen de una 'ama de leche' (que) retrotrae a un pasado que la comunidad afrodescendiente, y la sociedad uruguaya toda debe rechazar porque invisibiliza el impacto que la cultura esclavista y racista generó en las personas que la sufrieron”. Según el comunicado, el cuadro de Fraga “no refleja toda la historia de las personas afrouruguayas" cuando la función del arte, según se desprende del texto condenatorio, debería ser la promoción de derechos humanos, la inclusión social, económica y racial.

Además, Inmujeres sostiene que el afiche transmite de “manera naturalizada una situación de subordinación racial que existía de manera institucionalizada y que aún hoy perdura" y fundamenta que "los fuertes arraigos culturales, sociales y simbólicos de nuestra sociedad se legitiman desde las actividades culturales —institucionales o comunitarias— que reproducen la subordinación racial, de tareas y roles sociales históricamente asignados por el racismo”.

Fraga, pintor de 46 años que dedicó al arte los últimos 30 y que tiene un taller desde hace 15 instalado en la calle de los Suspiros de Colonia del Sacramento, explicó que para la elaboración del cuadro tenía la premisa que le transmitieron los organizadores del evento: rendir tributo a la lactancia y documentar el hecho histórico y social de la figura de la nodriza. "No pensé que fuera a generar ningún problema, simplemente documenté un hecho histórico", dijo el artista a El Observador.

"Ellos me pidieron representar a las nodrizas de la época y dibujar una escena en la que una mujer afrodescendiente amamanta a un bebé blanco, algo tan común en aquella época", agregó.