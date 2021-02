Armie Hammer y Marilyn Manson: los últimos caídos de un movimiento que sigue vivo

Algún despistado –por utilizar un eufemismo– debe haber pensado que era una moda pasajera. Que la avalancha se iba a detener después de la estrepitosa caída de Harvey Weinstein y que la cosa iba a quedar por ahí. Pero evidentemente esa persona se equivocó. Quizás el título ya no esté tan presente en los medios o en los discursos, pero el MeToo no fue un estallido anecdótico. Ya pasaron tres años del sacudón a la industria que significó la avalancha de denuncias contra el megaproductor y su posterior condena, y las repercusiones continúan. Aquello fue la punta de un iceberg que sigue saliendo a flote, que empoderó a más mujeres para hablar, que impulsó toda clase de contenidos audiovisuales sobre el tema y que en estos últimos días bajó a dos estrellas más de su constelación: el actor Armie Hammer y el músico Marilyn Manson.

Ambos casos tienen hechos escabrosos y reversos oscuros, pero el de Manson es el que está más fresco –salió a la luz este lunes– y el que tiene denuncias públicas de mayor contundencia.

Fueron cinco las mujeres que publicaron sus denuncias en sus cuentas de Instagram de manera simultánea contra Brian Hugh Warner –nombre real del cantante de Heavy Metal–, acusándolo de acoso sexual y violación. Entre ellas se encuentra la actriz Evan Rachel Wood, actual protagonista de la serie de HBO Westworld, que fue pareja de Manson durante varios años, con el que se comprometió en 2010 y del que luego se separó.

La actriz de 33 años –Manson es 19 años mayor– publicó un mensaje en sus redes con el siguiente texto: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson. Empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó de mí de manera horrorosa durante años. Me lavó el cerebro, me manipuló y me sometió. Estoy harta de vivir con miedo a las represalias, las calumnias y el chantaje. Estoy acá para exponer a este hombre peligroso y avisar a las numerosas industrias que lo emplean antes de que siga arruinando más vidas. Estoy junto a las demás víctimas y no nos vamos a callar más”.

Esta no es la primera vez que la actriz habla de su padecimiento. Ya en 2018 había testificado ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y había repasado su experiencia junto al músico y los tortuosos años de maltrato físico y psicológico.

Por otro lado, las otras cuatro mujeres que acusaron a Manson este lunes de abuso, acoso y manipulación también habían entablado relaciones con él. Algunas de ellas habían comenzado a su lado como “groupies”, y terminaron en vínculos enfermizos que incluían las amenazas de muerte y la obligación de consumir drogas. Rose McGowan, actriz que encabezó el movimiento del MeToo en 2017 y que fue pareja de Manson, saludó la valentía de estas mujeres.

Manson ya le salió al cruce a las acusaciones. Admitió que “su vida y su arte” siempre habían sido objeto de polémica –su música y su apariencia siempre han tenido evocaciones “infernales” y excesivas–, pero que en sus relaciones siempre había habido consenso entre las partes. El rechazo, sin embargo, no le sirvió de mucho: Loma Vista, el sello discográfico con el que grabó su último trabajo de estudio, ya rescindió su contrato y aseguró que no seguirá distribuyéndolo. Por el momento, esta medida y el repudio público han sido las consecuencias primarias de un caso que acaba de estallar.

Caso Hammer

La situación de Armie Hammer es más compleja. Menos puntual. Y por sus propias características, más perversa.

Las actitudes del protagonista de Llámame por tu nombre, El llanero solitario y El agente de C.I.P.O.L. empezaron como un rumor. Luego llegaron las capturas de pantalla, las imágenes, los cabos atados. Hace algunas semanas, varias mujeres aseguraban a través de las redes que el actor tenía relaciones extramatrimoniales con ellas, que eran parte de una especie de harén que el propio Hammer consideraba como su grupo de “esclavas”. Presentaron pruebas que, aunque todavía no fueron verificadas, sacudieron a la opinión pública por su contenido.

En los primeros chats filtrados el tono del actor es fuerte, habla de sus aventuras con las mujeres fuera de su matrimonio y las acosa a través de conversaciones furtivas. El tono luego sube en cuanto aparecen las marcas de la violencia, fotos en donde las mujeres muestran las huellas de los golpes, los hematomas.

Pero después la situación pasa a ser francamente perturbadora: según las filtraciones, Hammer tiene fantasías recurrentes con el asesinato, las violaciones, las mutilaciones y el canibalismo. Son varias las veces en que manifiesta sus deseos de “comerse” o “cortar” a las mujeres, y luego tener relaciones sexuales con sus órganos o sus partes. Sus denunciantes, además, aseguran que está obsesionado con la muerte, el sadomasoquismo y con “beberse la sangre” de las mujeres.

Uno de los supuestos mensajes dice lo siguiente: “Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente”. En algunos pasajes Hammer se muestra errático y despreocupado. En otros, el tono es decididamente oscuro.

Tras los mensajes y el escándalo, la información siguió filtrándose en cuentagotas. Se aseguró que Hammer, de 34 años y padre de tres hijos, tendría una cuenta de Instagram cerrada para sus amigos más íntimos en donde publicaría sus aventuras o sus escarceos con las drogas, entre otras cosas. La cuenta tenía el nombre de @el_destructo_86.

Hace algunas semanas su ex novia Courtney Vucekovich le dijo a Daily Mail que al actor le gustaban los “fetiches amo/esclavo” y que le había dicho en una ocasión que quería “romper y comer sus costillas”. “Me estaba manipulando brillantemente para hacer cosas que me asustaban. Él es bueno en lo que hace y sabe exactamente qué decir para obtener lo que quiere. Es una persona muy oscura y retorcida”, agregó.

Y luego más mujeres que se relacionaron con Hammer se manifestaron en sus redes, entre ellas una escritora llamada Jessica Ciencin Henriquez que tuiteó sobre el tema –“Si todavía te preguntas si esos DM de Armie Hammer son reales o no (y lo son), tal vez deberías comenzar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de víctimas"– y su ex esposa, Elizabeth Chambers, que posteó en su cuenta de Instagram un mensaje. “No me di cuenta de cuánto no sabía”, fue una de las cosas que escribió.

Hasta ahora no hay ninguna denuncia penal en curso contra Hammer por estas filtraciones, pero el actor –que es heredero de una familia millonaria por la explotación del petróleo y que aseguró que los mensajes son “espurios y viciosos”– ya empezó a quedarse sin trabajo. Primero fue “retirado” de una comedia romántica que estaba por comenzar a filmar junto a Jennifer López y hace días se conoció la noticia de que “renunció” a ser parte de The Offer, la serie que retratará la filmación de El Padrino de Francis Ford Coppola.

Ni Hammer y Manson están siendo juzgados formalmente como sí sucedió en otros casos con situaciones parecidas, pero aún así funcionan como las últimas dos piezas tambaleantes de dominó que no termina de caer y que se muestra decidido a no olvidar a los acosadores y/o violadores que siguen ocultos entre los brillos del estrellato. El MeToo parece no haber sido cosa de un par de años y estos dos últimos casos, sucedidos con un período de pocas semanas de diferencia, lo demuestran de manera contundente.