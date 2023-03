Asfixiados desde adentro: Leonardo Sbaraglia y Zoe Hochbaum cuentan cómo fue hacer la película

Este jueves llegó a los cines uruguayos la película argentina Asfixiados, dirigida por Luciano Podcaminsky y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz, Zoe Hochbaum y Marco Antonio Caponi.

La historia sigue a un matrimonio de mediana edad, Nacho y Lucía encarnado por Díaz y Sbaraglia, que emprende un viaje a bordo de un velero acompañados por su amigo Tama (Caponi) y su nueva novia varios años menor, Cleo (Hochbaum). El cuarteto verá como las tensiones y la incomodidad crecen a medida que el clima se va enrareciendo y el paseo parece dispuesto al naufragio.

Con motivo del estreno, los protagonistas de Asfixiados visitaron Montevideo para presentar el proyecto. En ese marco, Sbaraglia y Hochbaum conversaron con El Observador sobre los desafíos particulares del rodaje que se repartió entre altamar y una recreación del yate en estudio, sobre cómo terminaron de dar forma a sus personajes y qué importancia tuvieron las conversaciones entre ellos para crear a estos navegantes en una historia donde los vínculos entre los protagonistas son el eje clave de la narración.

Les llega el proyecto, conocen el guion, ¿en qué momento tienen el click y dicen “quiero estar en esta película”?

Zoe Hochbaum: Me parecía un gran desafío correr a este personaje, Cleo, del lugar común. Que siempre es difícil hacer eso con los personajes, más en este caso, que estaba todo predispuesto y todo iba hacia ese lugar de la chica joven que está con el tipo más grande. Al principio, en el guion, el personaje de Julieta y el mío se llevaban mal. Y lo primero que me pregunté fue "¿por qué?", y ya después cuando estábamos todos embarcados en esto lo primero que hablamos con Julieta y con Luciano, el director, fue que para nosotros se tenían que llevar bárbaro, potenciarse, escucharse. Como la relación que yo tenía con Juli, que de hecho en las escenas que hicimos solas, me decía "pensá que somos nosotras dos" y era tal cual. Cleo un poco dice en la película las cosas que Lucía quiere decir y no se anima, entonces había algo ahí, un mensaje oculto.

Leonardo Sbaraglia: Con Luciano teníamos ganas de laburar juntos hace como diez años. Él me había ofrecido su primer guion en 2009, en aquel momento no pudimos concretar, ahora me convocó para esta y en principio yo tampoco podía. Después la película se atrasó, y habían llamado a otro actor. El guion no terminaba de cerrar, estaban en proceso de encontrar el guion adecuado, venía cambiando, y Julieta me llamó por teléfono, sabiendo que en su momento me habían contactado, y me dijo "¿te copás y te volvés a meter?", y ahí entré, y tratamos de ir encontrando entre nosotros, como compañeros que nos respetamos mucho, y con Luciano y los autores del guion, el espacio para ir haciéndonos cargo cada vez más de la carnadura de cada uno de nuestros personajes.

Foto: Leonardo Carreño.

Zoe Hochbaum

¿Qué tanto cambiaron los personajes en base a esas charlas?

LS: Lo lindo de esta experiencia es que fue como una obra de teatro. Por eso me parece que lo mejor que tiene la película, (al margen de todo el despliegue de producción y escenografía, que parece El talentoso señor Ripley, hecha en las playas de Italia, y se agradece, porque además le da un marco maravilloso a nuestros personajes) es que somos cuatro actores, actuando y defendiendo nuestros personajes arriba de un barco, y eso no es fácil de sostener. Y en gran parte de la película me parece que se sostiene, y eso para mí ya es un montón.

ZH: En mi caso la idea fue que el personaje sea un poco más tridimensional, que quede más profundo, grueso, que no todo quede en lo superficial, que mi personaje lo tiene. En ese sentido la película es muy hegemónica, los planos, los personajes, la clase social de la que son. Es muy normativa y socialmente aceptado lo que plantea por ese lado, y poder correrlo de ahí un poco, sobre todo porque Cleo es un tipo de personaje que no se ve tanto en el cine argentino, o latinoamericano en general. Me parecía interesante y a los cuatro nos pareció interesante poder jugar con eso, lo mismo con el vínculo entre mi personaje y el de Marco, esa pareja con diferencia de edad pero que pueden estar perfectamente enamorados y pueden tener una relación adulta y sana, romper con esos estereotipos. Tuvimos libertad absoluta en ese sentido, Luciano nos dejó las puertas abiertas para crear en conjunto los cinco, y eso era muy interesante, porque la actuación es un organismo vivo, y si bien vos obviamente tenés una línea y los cuatro respetamos muchísimo el guion y los diálogos, hay algo de lo vincular.

Foto: Leonardo Carreño.

Leonardo Sbaraglia

A nivel actoral, ¿qué ventajas y desventajas tiene encarnar a personajes como estos, que son personas que uno se puede cruzar por la calle, en comparación a un personaje con el que no se comparte universo?

LS: Lo interesante con Nacho es que es un personaje arquetípico de cierta argentinidad, de clase media alta, canchero, poronga, machirulo, estructurado, que se las sabe todas, juez, inteligente, con mucho humor, fuerte, un tipo al que no se lo quiebra así nomás, no te lo llevás puesto, más bien te lleva él a vos, y es interesante darte cuenta que todos esos personajes también están en vos, o pueden estar en vos. Son parte de tu cultura. A veces te dicen ¿por qué no te quedaste en España? ¿Por qué no laburaste afuera? Y parte de la respuesta es esa, que hay personajes que aunque no tengan nada que ver con vos, que sean tu opuesto, vos ya los tenés adentro porque forman parte de tu cultura y tu identidad. Aunque los detestes. Y eso es lo interesante para mí de tener la posibilidad expresiva de la actuación en tu propio país. Porque entendés mucho mejor de lo que estás hablando y lo podés encarnar con libertad y con belleza. Y al mismo tiempo te permite transformar, enriquecer. A mí los personajes me enriquecen, me aportan, me llenan como si fueran amistades o enemistades que se te meten en el cuerpo y te crean un conflicto, te acompañan, y esa compañía y ese contacto me parece que es una linda oportunidad a nivel personal también.

ZH: Con personajes así es obvio que los límites se empiezan a desdibujar un poco, y uno inevitablemente le pone mucho de una misma, a cualquier personaje. Pero me doy mucha cuenta de que no soy Cleo, y mis compañeros de elenco también me decían "acordate que esta es Cleo y vos sos Zoe", y eso lo noto mucho. Al contrario, creo que ser Zoe le sirvió a Cleo para no quedar en una estructura superflua, no quedar en una sola capa y poder agregar otras. La experiencia de mi vida puede llevarse a ese personaje, que no siempre pasa, pero en este caso estuvo bueno poder llevar pensamientos míos al personaje, como que se lleve bien con Lucía, siento que en este caso me jugó a favor.

Foto: Leonardo Carreño.

Zoe Hochbaum

La película también plantea las diferencias generacionales entre los personajes y cómo eso lleva a tener diferentes visiones del mundo, ¿les interesó poder retratar eso?

ZH: Capaz que antes en el guion no estaban esos planteos, no por maldad, sino porque el guion está escrito y dirigido por un hombre de otra generación. Luciano llevó toda esa visión mía, pero capaz que si no, no estaba y eso es lo lindo de esta película, que me permitieron traer esa visión de la nueva generación. También puede traer a otro tipo de espectador, tener un abanico un poco más grande. Y también que esa visión generacional esté en lo que se cuenta en el cine.

LS: Es un debate que aporta, que por suerte en mi caso lo tengo cubierto con una hija de 17 años, una sobrina de 19. Y estoy muy en contacto con la gente joven. Me encanta, me siento parte también de ese cambio, porque a mí también me transforma y me identifica. Además nosotros, los de mi generación, como Pablo Echarri, Mike Amigorena, estamos en un lugar de que crecimos en la postdictadura argentina, y eso nos dio bastante espacio “deconstruible” y también agradezco eso, porque vas encontrando en la vida muchas maneras de seguir creciendo y aprendiendo.

Foto: Leonardo Carreño.

Leonardo Sbaraglia

Nacho es un gran puteador, ¿esa habilidad se entrena?

LS: A mí Nacho me gusta más cuando putea bajito. Cuando es más natural. Eso también es muy nuestro, muy rioplatense, pero no se ensaya ni se aprende, aparte que por lo general no están escritas, es como la respiración, no se pone cuando el personaje respira.

¿Quiénes son tus puteadores favoritos?

LS: Federico Luppi. Héctor Alterio putea bastante bien también. Tiene muy buenas puteadas, tiene un tono medio que le sale muy bien. Luis Brandoni también me encanta.

Uruguay en el horizonte

Tanto Hochbaum como Sbaraglia tienen proyectos futuros que se conectan con esta orilla del Río de la Plata.

En el caso del actor, volverá en abril a Montevideo con el espectáculo El territorio, para presentarlo el 22 de ese mes en el teatro El Galpón, en el que combina su trabajo interpretativo con lo musical. “Es una experiencia teatral y musical compartida, humana, es una cuestión donde se genera un espacio para compartir y para crecer”, planteó Sbaraglia. “Y también lo hago desde un lugar lúdico y poético, aprovechando por ejemplo para aprender a cantar, a aprender de la música que son cosas que me interesan y estoy incorporando de a poco. Está bueno aprender a caminar y hacerlo adelante de un público. Y eso lo agradezco muchísimo”.

Por su parte, Hochbaum guionó y protagoniza junto a Carmen Maura y Sofía Gala la película Cabo Polonio, una road movie que fue filmada en distintas locaciones uruguayas y que se estrenará entre este año y el próximo.

Además, en setiembre de este año se publicará su primera novela, Mi último atardecer uruguayo, cuya acción transcurre entre Buenos Aires y la costa de Maldonado. “Es un reflejo de este momento de mi vida, Uruguay está muy presente, es mi casa, desde hace un tiempo estoy viviendo acá y poder mostrar esa conexión para mi es una forma de agradecer y devolver el cariño que siempre recibo”, dijo Hochbaum.