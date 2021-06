Así amaneció Brasilia, a la espera del debut de Uruguay en la Copa América

La selección uruguaya amaneció este viernes en Brasilia, en su segundo día instalado en la Copa América de Brasil 2021, a la espera del debut ante Argentina desde las 21:00 en el Estadio Mané Garrincha.

Como es habitual en los días de partido, se espera que los jugadores hagan una activación en las instalaciones del hotel en el que están concentrados, para luego tener un descanso previo al encuentro.

El combinado celeste entrenó por última vez este jueves en el estadio Ciro Machado de dicha ciudad y el entrenador Óscar Tabárez no dio pistas del equipo que saldrá al campo de juego para el estreno en el torneo.

Nicolás De la Cruz en la práctica de Uruguay en Brasilia

La principal duda es si juega Federico Valverde desde el comienzo. El volante de Real Madrid no integró la oncena titular el pasado martes, pero es una opción para el estreno.

El equipo que entrenó el martes en el Complejo Celeste formó con Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Estos 11 jugadores le permiten a Tabárez utilizar más de un sistema de juego, ya sea con línea de cuatro o con línea de cinco, como también ha jugado en los últimos partidos de Eliminatorias frente a Paraguay y el segundo tiempo contra Venezuela.

Si ingresa Valverde lo haría en lugar de Viña, pasando Cáceres al lateral izquierdo como jugó frente a Venezuela, Gio González al lateral y conformando un 4-4-2. En ese caso la oncena sería con Muslera, Gio González, Giménez, Godín, Cáceres, Valverde, Torreira, Bentancur, De la Cruz, Suárez y Cavani.

El Estadio Mané Garrincha

Tabárez señaló en la conferencia de prensa de este jueves que ya tiene definida la alineación y que ya trabajó con ella en estos días, sin dar los integrantes de la misma.

"La idea es no cometer errores porque a veces entramos con exceso de energía. Hay que tener confianza, actitud, pero también interiormente tranquilidad de que no es una final. Es el inicio de una serie contra un rival calificado que nosotros lo vemos como un clásico. No es un partido cualquiera, los futbolistas lo saben, los uruguayos lo sentimos así", comentó el DT celeste al hablar de las claves del enfrentamiento.

El partido se jugará en el Estadio Mané Garrincha, de Brasilia, que ha sido cuestionado por su campo de juego, lo que llevó a que se intensificaran los trabajos en el césped en la previa del encuentro.

Así está el córner del Mané Garrincha, estadio en el que Argentina jugará mañana ante Uruguay

Los canales que lo pasan por TV

El clásico del Río de la Plata se podrá ver por DirecTV Sports, por el canal Dexary en los cableoperadores, y por lo canales de aire 4, 10 y 12.