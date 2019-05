Así están los rivales de Uruguay en la Copa América

Faltan 20 días para que comience a rodar la pelota en la Copa América de Brasil y las selecciones empiezan a entrenar. Uruguay, que trabaja desde este viernes en el Complejo de la AUF, integra el grupo C, junto a Ecuador, Chile y Japón. ¿Cómo están los rivales de la celeste y cómo llegarán al torneo?

Ecuador: “Pocas esperanzas”



Para tener una idea desde adentro, Referí consultó a periodistas referentes de esos países. Esteban Ávila, de La Radio Redonda de Quito, expresó: “Ecuador llega a la Copa América con pocas esperanzas. Hernán Darío Gómez, en su regreso a la selección, ha manejado un discurso que raya en el cinismo, dada su crudeza. Palabras más, palabras menos, el DT colombiano dice que el principal torneo continental no tiene importancia específica y que su segunda etapa en el país tiene un solo objetivo: la clasificación al Mundial de Catar 2022”.

El periodista explicó que “en tales condiciones, la etapa preparatoria ha sido criticada por el escaso énfasis que ha hecho el técnico en buscar cambios fundamentales y de base, que ayuden a borrar la pésima imagen que la selección dejó en el cierre del clasificatorio para Rusia. Al ser dada a luz la lista previa, la ausencia del volante Cristhian Noboa resultó uno de los detalles más llamativos”.

Noboa, campeón en el fútbol de Rusia con el Zenit de San Petersburgo, fue fuente de declaraciones durísimas sobre el entorno de la selección que fueron mal asimiladas por la mayoría de la opinión pública. Luego, ya en la era de Gómez, fue tomado en cuenta en la última prueba de la selección, una minigira por los Estados Unidos. Sin embargo, finalmente, no estará en la Copa América, pese a estar restablecido de una dura lesión y el éxito de su reciente campaña en Rusia, país en el que ha desarrollado gran parte de su carrera.

Ávila indicó que Felipe Caicedo tampoco jugará la Copa América. Durante el cierre de la eliminatoria pasada, este delantero se retiró de la selección y, pese a la insistencia del medio por contar nuevamente con su concurso y la campaña llamativa que ha tenido con la Lazio de Italia, finalmente no entró en el grupo. En su lugar, Gómez cuenta con dos jugadores que representan la nueva hornada del fútbol local: “Leonardo Campana, goleador del Sudamericano Sub 20 de Chile, y Bryan Angulo, arponero del Club Sport Emelec y próximo gran traspaso al exterior. Ellos se complementarán con Enner Valencia, del Tigres de México, jugador perdonado de un confuso incidente disciplinario en el pasado ciclo”.

Con la mirada puesta en las eliminatorias y un equipo débil en defensa y en los costados, Ecuador va a Brasil “con expectativas mesuradas y ambiciones restringidas. La única meta es el Mundial, aunque el medio y el técnico Gómez no se planteen que el camino a Catar arranca en Belo Horizonte y Salvador de Bahía”, concluyó Ávila.

Chile: “No somos candidatos”

Chile será el tercer rival del equipo uruguayo y el periodista Enzo Olivera, corresponsal en Europa de varios medios trasandinos, expresó que actualmente el bicampeón de América “pasa por un momento muy diferente” al que disfrutó en los últimos ocho años. Es más, el volante del Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, dijo esta semana: “Esta vez no somos candidatos a nada”.

Los medios de Santiago apodaron “La Generación Dorada” a un grupo de jugadores liderados por Marcelo Bielsa por allá en 2007, cuando el técnico rosarino fue persuadido por el dirigente Mayne-Nicholls, para refundar el futbol chileno.Y lo hizo. Desde 2007 a 2016, Chile jugaba casi de memoria, aunque con diferentes técnicos, diferentes matices.

Chile quedó afuera del Mundial de 2018 porque “no disfruta de un recambio generacional tan rico como el de Uruguay”, expresó Olivera.

Eso se ve en la selección chilena que estará en Brasil 2019: “Un equipo avanzado en edad, en donde se repiten los apellidos, pero, por cosa normal, por desgaste y por mala suerte; Alexis Sánchez ha sido el peor fichaje del Manchester United, Claudio Bravo no juega en el equipo de Guardiola hace ocho meses por una grave lesión, Gary Medel será transferido por el Besiktas. Sólo Arturo Vidal brilla en el Barcelona. Guillermo Maripán, joven central del Alavés, promete”.

¿Recambio? No se ve ¿Estilo? Es otro. “El colombiano Reinaldo Rueda no da con la forma, no ha repetido nunca un 11 titular en casi más de un año al mando. Se ve un equipo desgastado, sin ideas y sin una generación que tome la posta”, expresó Olivera. A la selección chilena le faltan goles y por eso piensan en Esteban Paredes, el veterano goleador de Colo Colo.

Rueda suma polémicas con la prensa por no citar a Marcelo Díaz, el volante campeón en Argentina con Racing. A este equipo enfrentará Uruguay en el Maracaná el 25 de junio. “Hoy, a diferencia de las épocas de Bielsa, Sampaoli y Pizzi, Rueda no es regular, no logra entrar en el corazón de los jugadores, pero tampoco gozan de talento joven” indicó el periodista.

El recambio de Japón



Japón, segundo rival celeste, fue finalista en febrero en la Copa Asiática. En el partido decisivo perdió 3-1 contra Catar.

El técnico Hajime Moriyasu armó un plantel con solo 11 integrantes del que participó en el Mundial de Rusia. Varios de los ausentes eran figuras, como Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Eiji Kawashima, Makoto Hasebe, y Keisuke Honda.

Pese a la sorpresa que causó caer en la final, el técnico Moriyasu explicó: “Creo que este torneo va a proporcionarnos una base con la que construir un equipo para el futuro. Ahora quiero que los jóvenes conserven el afán por mejorar”.

Los tres jugadores que conformaron la columna vertebral de la selección son Ritsu Doan, volante ofensivo de 20 años que juega en el Groningen holandés; Takehiro Tomiyasu, defensa de 20 años que defiende al Sint-Truiden de Bélgica y Takumi Minamino, delantero de 24 años que juega en Red Bull de Salzburgo, Austria.

Así con caras nuevas llega el conjunto asiático a la cita sudamericana y será el último adversario de Uruguay en el grupo.