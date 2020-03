Así fue el show sorpresa y minúsculo que Maroon 5 dio en una parrillada de Montevideo

Ya es un clásico: los artistas internacionales vienen a Uruguay, pasean por la rambla, se sacan algunas fotos en alguna parte de Montevideo y después se van a comer a alguna que otra parrillada. Con Maroon 5, la banda estadounidense que este martes se presentará en el Estadio Centenario, pasó lo mismo. Y quedó registrado en las redes.

El vocalista y frontman Adam Levine, junto a los otros miembros del grupo, aparecieron en Gracia –a donde también fue a comer el británico Ed Sheeran en su visita del año pasado– y, después de cenar, ofrecieron un pequeño show improvisado y acústico en el que tocaron el tema Won't go home without you.

Según se puede ver en un video publicado en redes sociales por el local, los músicos –que llegaron a Montevideo este lunes– se mostraron animados y distendidos.

La banda se presentará a partir de las 21 horas en un show para el que todavía quedan entradas a la venta, y que tendrá algunos de los hits poperos del grupo incluidos en la lista, entre ellos Girls Like You, Memories, la mencionada Won't go home without you y She Will Be Loved.