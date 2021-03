Así fue la despedida de Diego González de La mesa de los galanes

Diego González se despidió este lunes de La mesa de los galanes, una salida temporal motivada por el nacimiento de su hija, Isabel. El conductor volvió al programa de Del Sol FM este lunes al aire, luego de unas vacaciones de dos semanas por esa misma razón, y lo hizo para despedirse al aire de la audiencia y de sus compañeros del programa, Jorge Piñeyrúa, Pablo Fabregat, Camilo Fernández y Leonardo Pacella, ya que Rafael Cotelo está en cuarentena preventiva por su contacto laboral con Alberto Sonsol.

"Fue una decisión que había tomado antes del nacimiento de Isabel, ya la habíamos charlado con los compañeros", contó González al aire. "Isabel es una niña prematura, entonces todavía la experiencia de la paternidad es un poco rara. Está sana, y en poco tiempo va a ir a casa, pero por ahora está en CTI y hay que tener paciencia", dijo.

Este domingo, González había contado en su cuenta de Twitter que la despedida sería temporal, y con la intención de pasar "la mayor cantidad de tiempo posible, y compartir los cuidados" de su hija con su esposa.

"Isabel fue una niña muy buscada, y todos los padres con los que fui hablando me decían que los bebés crecen muy rápido. Tanto me lo dijeron que me lo creí. Y dije 'quiero estar presente'", explicó González. "Lo charlé en familia, no fue fácil, quiero mucho este trabajo y a mis compañeros. Y tomé la decisión porque tengo el privilegio de poder hacerlo, más en este contexto. Mis compañeros me entendieron y me dieron para adelante. Por lo que yo y mi familia estamos muy agradecidos", dijo el conductor, que explicó que en estas primeras semanas reflexionó sobre la soledad y la pandemia, por el hecho de tener que visitar por separado con su esposa a su hija en el CTI. "En este contexto, un desconocido puede ser más importante de lo que parece. Y cada uno tiene que ser ese desconocido. Preguntar como está el otro, por ejemplo. Sean esa voz desconocida que son poderosas y están buenas", dijo, emocionado.

"La decisión la tomé porque quiero estar, compartir con mi esposa lo más que pueda, y es justo que ella también pueda seguir con su trabajo y su profesión. Sentí que lo que más podía aportar de mi lado era tiempo. Esto es por un tiempo. Me costó mucho pero entendí que era una buena decisión", concluyó el comunicador, que se despidió con la canción Everybody hurts, de la banda R.E.M.

En la previa del último programa de González, Del Sol compartió un video en el que repasaron algunos de los momentos destacados del conductor en los tres años que lleva el programa.

González continuará con su trabajo como conductor en el programa de TV Ciudad La letra chica, al que se reintegra también este lunes luego de un descanso por el nacimiento de su hija.