Así fueron los puntajes en Peñarol en un equipo en el que pocos se salvan

Peñarol perdió dos puntos en el último minuto contra Danubio luego de jugar un muy mal partido, sobre todo, en el segundo tiempo, en el que los nervios y la imprecisión fueron los dueños de las acciones y donde el técnico Diego Forlán cometió errores en las variantes.

Así fueron los puntajes de los futbolistas aurinegros:

Dawson (5): Tuvo poco trabajo. En el primer tiempo sacó el único remate de Danubio a cargo de Lucas Rodríguez desde media distancia.

G. González (5): Si bien en la última jugada, en la del gol de Danubio, el argentino Luciano Nequecaur le ganó en el salto para el empate, antes había salvado dos goles con cortes trascendentes.

Herrera (5): Contó con un debut aceptable, aunque muchas veces se equivocó con la pelota.

Kagelmacher (5): Por primera vez desde que juega en Peñarol lo hizo en el lado izquierdo de la zaga central y no cometió errores. Subió muy bien en una jugada en el primer tiempo.

E. Martínez (4): Jugó fuera de su puesto habitual, por más de que había entrenado en la semana como lateral por izquierda. Lo complicaron en la marca en el segundo período y no tuvo nunca subida clara, lo que se sintió en ofensiva.

Trindade (4): Lejos de su rendimiento actual. Aportó poco en el mediocampo, siendo superado. Otro de los que se equivocó con la pelota.

Vadócz (4): Mostró su peor versión de los cuatro partidos que jugó hasta ahora. No rindió y se sumó a varios de sus compañeros a la hora de entregar el balón, un mal endémico del equipo.

Pellistri (6): Tuvo 20 minutos de explosión en los que demostró que era de los pocos que hacía la diferencia. Desbordó varias veces por derecha y con un cabezazo, estuvo muy cerca de convertir. Insólitamente, a los 61 minutos, el técnico Forlán decidió sacarlo de la cancha.

Lewis (5): Jugó uno de sus primeros partidos en Primera división. Si bien ya había debutado con Leonardo Ramos hace dos años, fue otro que no jugó en su puesto habitual de volante central. Lo hizo sobre la izquierda y no pesó. Al final, terminó cansado. No se puede ser tan exigente debido a su juventud.

Xisco Jiménez (6): Jugó muy solo arriba. Una vez más, le faltó un compañero que hablara el mismo idioma en la cancha. Fue el más incisivo en la primera mitad con dos jugadas de gol, ambas de cabeza. En el complemento, bajó a recepcionar la pelota hasta la mitad de la cancha porque no le llegaba. Fue otra decisión extraña del técnico que lo cambió con Pellistri.

Terans (4): No termina de cuajar en el equipo. No se sabe si juega de volante, de punta o de media punta. Erró dos goles en la misma jugada del primer tiempo. Su aporte fue escaso.

C. Rodríguez (5): Le falta fútbol y por ahora no es solución desde el banco. Aporta experiencia y ganas. Anotó el gol de penal.

Olivera (4): Sigue sin mostrar lo que puede. No lo buscaron en velocidad -su gran fuerte- y apareció en forma esporádica.

Acevedo (-): Jugó solo 13 minutos aunque siempre es de los que más se muestra y está cerca de anotar.