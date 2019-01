Así juega Gustavo Lorenzetti, la cuarta incorporación tricolor

Nacional confirmó este viernes su cuarta incorporación, la del volante argentino Gonzalo Lorenzetti, quien llegará a préstamo por un año procedente de Universidad de Chile, club en el que lo consideran un histórico.

El futbolista de 33 años se formó en Rosario Central, en el que debutó en Primera en la temporada 2003. Luego, en 2006, comenzó su periplo por el fútbol chileno jugando en Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, desde 2006 a 2011, y por último en la “Uchi”, hasta el presente.

Con el equipo azul ganó cuatro torneos nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa y la histórica Copa Sudamericana de 2011, cuando era dirigido por Jorge Sampaoli. Luego, tuvo como entrenador a Martín Lasarte.

Se trata de un volante ofensivo zurdo, muy buen asistente y con llegada al gol.

“El Duende” -ese es su apodo- no fue tenido en cuenta por el actual técnico de la U, Frank Darío Kudelka, y por eso decidió cambiar de equipo, llegando a los tricolores.

Según informó el diario As de Chile, el futbolista no fue tenido en cuenta por Kudelka en el segundo semestre del año y entre lesiones y no convocatorias disputó 714 minutos en 11 partidos, siendo su último partido el clásico con Universidad Católica a fines de octubre.

Se trata de la cuarta incorporación de Nacional, que desde la llegada del entrenador Eduardo Domínguez sumó a Octavio Rivero, Rodrigo Amaral, el juvenil Pablo García y ahora a Lorenzetti.

Un ping pong con Lorenzetti: