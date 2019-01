Maduro, fino y con ganas de revancha, Amaral vuelve a Nacional, su casa

“Vuelta a casa”, con esas tres palabras, acompañadas por los colores de Nacional y la bandera de Uruguay, Rodrigo Amaral anunció este martes su regreso a los tricolores, el club en el que se formó y del que se fue en "un momento de bronca", como manifestó.

Ahora, más fino físicamente que la última imagen que dejó vistiendo la casaca blanca, el volante llega con ganas de revancha, luego de haber manifestado en varios períodos de pases su deseo de retornar a Los Céspedes, lo que daba a entender que estaba arrepentido de haberse ido.

Tras un prometedor paso por las inferiores de Nacional y de las selecciones uruguayas, el enganche, que hoy tiene 21 años, debutó oficialmente el 15 de agosto de 2015 por el Torneo Apertura ante Villa Teresa, a sus 18 años, con Gustavo Munúa como DT.

A los pocos días llegó su primer gol en Primera. Fue ante River Plate, en el Parque Central y de cabeza, para empatar un partido que remontarían con gol del Colo Romero.

En esa temporada 2015/16 redondeó 17 presentaciones por el Uruguayo más dos por la Sudamericana. Pero al año siguiente, en el Uruguayo Especial de 2016, las cosas cambiaron. Tuvo una sola participación por la actividad local, de 18 minutos, y una sola presencia por la Libertadores, de 7 minutos.

El juvenil ya había cambiado de representante. Pasó de estar con Pablo Boselli a Daniel Fonseca. "Porque de pronto yo no estaba dispuesto a invertir en dos autos sino en otras cosas", según señaló Boselli.

Mientras en la juvenil sub 20 de Uruguay era capitán y titular indiscutido, en el equipo tricolor que dirigía Martín Lasarte no encontraba puesto. Y, además, no estaba en su mejor forma física por un problema genético.

“No me cuidaba tan bien”

El cuerpo técnico de Lasarte elaboró un plan hasta que su representante Daniel Fonseca tiró la bronca por entender que "su jugador" no era tenido en cuenta. Incluso, se lo llevó a Maldonado a entrenar con el profesor Andrés Barrios y se generó un escándalo porque estaba en plena etapa de preparación para el Mundial de Corea 2007. Fonseca arremetió contra todos: Lasarte, el técnico de la Sub 20 Fabián Coito y Nacional.

“No me cuidaba tan bien. Yo sabía que comía mal. Y lo seguía haciendo igual. Pensaba que no me iba a afectar”, reconoció Amaral, sobre aquel entonces, en una entrevista con el diario deportivo Olé de Argentina a mediados de 2018. En la misma, dijo que se arrepentía “de las boludeces que hacía con la alimentación”.

Tras aquel cortocircuito con Nacional, el volante siguió los consejos de su representante y se aisló en Maldonado. Fue al Mundial Sub 20 y un gol en el debut ante Italia generó ilusión. Pero ese mismo día se lesionó y se inició un largo camino a la sombra.

Antes del Mundial, como para alimentar aquellos meses en los que aparecía envuelto en polémicas tras polémica, Amaral declaró a Referí: "A Nacional no vuelvo más". El joven dejó incluso de ir a entrenar con el club, y los tricolores analizaron declararlo en rebeldía. "La inactividad la tengo desde hace un año porque al Sudamericano llegué con poca competencia. Martín (Lasarte) no me tuvo en cuenta y tomé la determinación (de hacer esta preparación). Analicé la situación y decidí lo mejor. Soy hincha de Nacional, dejaría la vida por el club", dijo Amaral.

Y concluyó: "No, a Nacional no vuelvo más porque así lo decidí yo. No regreso más. Del Mundial no sé a dónde voy, pero creo que a Nacional no vuelvo. Al menos en esta etapa no vuelvo".

La relación no aguantó más y la directiva tricolor negoció con Fonseca la salida del futbolista. La cláusula de rescisión era de US$ 3 millones, pero el empresario solo pagó US$ 1,5 millones a los albos y se lo llevó. Con la ficha en poder de Fonseca, Amaral estuvo en la mira de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero finalmente, a mediados de 2017, se fue a Racing de Avellaneda. En el último año y medio en el club argentino no jugó en Primera y solo tuvo escasa participación en Reserva.

Pero la experiencia, sumada al nacimiento de su hija, le sirvió para hacer un clic que tuvo su efecto inmediato en su condición física al bajar 10 kilos.

“Desde que tengo una hija dejé de pensar sólo en mí. Ahora es ella, todo ella. Para seguir jugando tenía que modificar muchas cosas mías por dentro y por fuera. Lo supe cambiar y por algo ahora estoy acá, con el grupo”, dijo en julio pasado a Olé, cuando fue tenido en cuenta para el plantel principal de Racing.

“Estoy más capacitado para pensar las cosas. Mi cabeza hizo un clic. Tenía que hacerlo yo solo. En realidad, tendría que haber corregido las cosas mucho antes”, señaló en la entrevista en la que reconocía estar enojado consigo mismo. “En Nacional me exigían y yo no daba bola, me hacía el boludo”, dijo.

Feliz 2019 para todos 🎇🎆🎇💪🏻 pic.twitter.com/NKqarSh8Xs — Rodrigo Amaral (@RodriAmaral11) January 1, 2019

Amaral también afirmó que no padece hipotiroidismo. “El problema era yo.... Mi alimentación era buena, pero me hacía el vivo... Comía más de lo normal. Pero no hamburguesas o panchos, como dijeron muchos boludos. Eso no lo hacía porque siempre supe de mi tendencia a engordar. El tema era que, en vez de comer una porción, comía dos. Exageraba”, admitió.

En todo este tiempo sin jugar en Racing, siempre manifestó su deseo de volver al Parque Central y coqueteó a través de las redes con los hinchas tricolores.

“Me mandé montón de cagadas, lo reconozco. Me arrepiento de mi salida de Nacional en un momento de calentura y cuando el técnico no me daba la chance de jugar tomé esa decisión. De los errores se aprende y yo estoy aprendiendo", reconoció.

Ahora le llegó la revancha y los hinchas tricolores se preparan para descubrir a este nuevo Amaral, más fino y más maduro, del que confían que mantenga la magia en su pie izquierdo.