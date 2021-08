Así reaccionaron los tamberos tras el reciente aumento en el precio del gasoil

El aumento en el precio del gasoil, que rige desde la medianoche del viernes pasado y fue de un 10,95% para quedar en $ 50,70 por litro, generó un malestar generalizado en la agropecuaria y en ese escenario destaca la molestia entre los tamberos, aunque no todas las gremiales del sector reaccionaron del mismo modo.

La primera de las gremiales del sector lechero que se expresó, en un comunicado compartido con otras dos entidades del sector agropecuario, fue la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL); "Las reformas estructurales para volver al Uruguay competitivo no llegan. El tiempo pasa y la frustración crece", fue uno de los conceptos expuestos.

"Causó irritación"

Posteriormente, Justino Zavala, directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones, admitió que el incremento “nos cayó muy mal, causó irritación, el gasoil ha subido mucho y volvemos a la relación de precios del combustible y de la leche de cuando la leche no valía nada; ahora la leche vale, pero el gasoil la está alcanzando”.

De todos modos, precisó que “personalmente, nos pasa a varios tamberos que no estamos muy de acuerdo con el comunicado de las tres gremiales (ANPL, Federación Rural y Asociación Cultivadores de Arroz), porque las otras tres no acompañaron; no hay que entrar en el tema político partidario, recordar lo que se hizo o no se hizo, ahí estamos comprando un problema que no es nuestro”.

Zavala, tras esa precisión, dijo que “el gasoil no tiene que aumentar así, esto va en contra del país productivo, en contra de los malla oro, esto está mal y no funciona bien, ahora… ¿de quién es la culpa? Unos dicen que el Parlamento, otros que Ancap, otros que el gobierno, otros que el ministro, otros que el Frente Amplio… eso no lo sabemos, lo que sabemos es que está mal y hay que arreglarlo”.

Para eso, añadió, “hay que sentarse a mejorar esta forma de calcular, ver eso de ir hacia la desmonopolización, tal vez nosotros para eso no estemos en condiciones de definir el mejor plan, pero hay que trabajar porque no estamos contentos, estamos bien irritados”.

“Fue como un bombazo”

José Berriel, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, dijo que el aumento “sorprendió” por el monto.

“La otra suba, la anterior, la vimos como algo normal porque no fue tanto y hacía tiempo no subía el gasoil, pero esta suba de ahora no la entendemos”, dijo.

Tras mencionar que “no se entiende” esta suba que “va a contramano” de cuando se habla de “bajar los costos para que haya más competitividad”, expresó que “este aumento fue como un bombazo”.

Berriel indicó que “si el tema es que Ancap está cara, Ancap tiene que hacer mejor las cosas y el gobierno tiene que permitir que haya una competencia, para que Ancap despierte”.

Recordó que hace muchos años “eso pasó con el Banco de Seguros del Estado, se abrió la competencia y no solo los seguros a la larga nos bajaron un 50%, además esa empresa se transformó en una empresa fuerte, que lidera el mercado, no le pasó nada, en realidad sí: pasó que la competencia la hizo ser más eficiente”.

"Cayó muy mal, no lo esperábamos"

Fabián Hernández, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Florida, admitió que el incremento “cayó muy mal, no lo esperábamos”, sobre todo porque, dijo, no es el primero que hay en poco tiempo.

“Nos cayó mal que haya un aumento y la magnitud del mismo”, indicó.

Informó que considerando el aumento anterior y el aplicado el 31 de julio en poco tiempo el precio del litro de gasoil pasó de $ 40,40 a $ 50,70 por litro, con un 25% de suba acumulada.

Hernández señaló que, además, esto sucede cuando se está muy cerca del inicio de labores clave para el tambero, muy demandantes de combustible, aludiendo a las labores de siembra del maíz.

Comentó luego que si bien el impacto directo del costo del gasoil en la estructura de costos de un tambo va de un 4% a un 5%, “indirectamente incide en todo” y que, por lo tanto, “se nos achica el margen”.