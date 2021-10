Así se fue Uruguay del Parque: un hincha le pidió la remera a Pereiro y se llevó un saludo

Hora 22:30 en las afueras del Gran Parque Central. El partido entre Uruguay y Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 terminó hace rato y las tribunas están vacías. Sin embargo, en las afueras de la puerta 12 hay un gran movimiento en la calle Carlos Anaya.

Todos los policías que quedan están afuera custodiando. De a pie, en camionetas y en moto.

Varios hinchas esperan la salida del ómnibus de Uruguay.

Al final, una moto abre el paso. Los policías arman un cordón y suben a las veredas a los hinchas. Uno les canta canciones de Nacional en la nuca. Después le grita al ómnibus: "En el Parque se gana".

Otro hincha despliega un cartel: "Gastón Pereiro, quiero tu camiseta".

El ómnibus se detiene para hacer una maniobra.

La noche y los vidrios negros dejan ver poco para adentro.

Sin embargo, un hincha se da cuenta y le avisa al del cartel: "Mauri, está ahí Gastón".

El jugador, cuando ve el cartel, reacciona. Intenta pedir que paren el bus. Quiere acceder al pedido. Pero no se puede. La marcha al Complejo Celeste ya está pactada y hay que ir a descansar.

Pereiro saluda afectuosamente desde adentro. El ómnibus arranca.

El hincha se da vuelta hacia sus amigos y dice feliz: "No me pudo dar la camiseta pero me saludó".

Cuando entró a la cancha, la Abdón Porte le cantó: "Pereiro, Pereiro". El hincha no se olvida del jugador. El jugador hincha no se olvida de sus hinchas. La pasión por Nacional estuvo presente adentro y afuera del Parque.