Así se vive la alfombra roja de los Oscar: las celebridades, los looks y los detalles de la ceremonia

Los premios Oscar regresaron a Hollywood en todo su esplendor, con una gala que promete emociones y una reñida disputa entre los mejores del cine.

La 94ª edición de los Oscar vuelve al teatro Dolby de Los Ángeles, el teatro oficial de los premios desde 2001, después de que la edición de 2021 debiera ser relocalizada para cumplir con los estrictos protocolos sanitarios.

También regresa la dinámica de, en este caso, maestras de ceremonia. Después de unos años de experimento sin anfitriones, los premios más esperados del cine vuelven serán presentados por las actrices y comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Skyes.

ANGELA WEISS / AFP

La comediante Wanda Sykes y su esposa, Alex Sykes, llegan al Teatro Dolby donde la actriz será una de las presentadoras de la gala

Con doce nominaciones, la gran favorita es El poder del perro de Jane Campion, que también puede convertir a la neozelandesa en la tercera mujer en ganar un Óscar por la mejor dirección. Pero CODA, la comedia dramática que se centra en el dilema de la hija de padres sordos dividida entre la ambición personal y el deber familiar, subió como la espuma arrasando en la temporada de premios de Hollywood, y es una seria contrincante.

En una pelea marcada por temas humanos, también destaca la memoria personal en blanco y negro del actor y director Kenneth Branagh Belfast, que aborda el conflicto en Irlanda del Norte en los años 1960.

La épica de ciencia ficción Duna será probablemente la que gane mayor cantidad de estatuillas gracias a las categorías técnicas.

Las estrellas de Hollywood desfilan una vez más sobre la alfombra roja de los premios Oscar.

Una de las primeras actrices con chances de llevarse una estatuilla en esta ceremonia en pasar por la alfombra roja es Jessica Chastain, nominada a mejor actriz por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye con un vestido de lentejuelas de Gucci en dorado y lavanda.

ANGELA WEISS / AFP

Jessica Chastain

Jamie Lee Curtis pasó con un vestido azul de Stella McCartney mostrando en su mano un lazo a tono a favor de la lucha por los refugiados.

VALERIE MACON / AFP

Jamie Lee Curtis

El colombiano Sebastián Yatra optó por un smoking de Moschino color rosado. El cantante está nominado con la canción Dos oruguitas, que forma parte de la banda sonara de la película Encanto.

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sebastián Yatra

El director italiano Paolo Sorrentino llegó a la alfombra roja junto a su esposa, Daniela D'Antonio, la actriz Luisa Ranieri y el actor Filippo Scotti. Pueden irse ganadores esta noche con Fue la mano de Dios, nominada a Mejor película extranjera.

ANGELA WEISS / AFP

Fue la mano de Dios

Will Smith tiene todos los números para llevarse su primer Oscar a Mejor actor esta noche por su interpretación de Richard Williams, el padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams en la biopic Rey Richard: una familia ganadora.

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Will Smith y Jada Pink Smith

La actriz Demi Singleton, quien interpreta a Serena Williams en Rey Richard: una familia ganadora, llegó a la ceremonia con un vestido lavanda de Miu Miu con detalles en pedrería.

David Livingston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Demi Singleton

Saniyya Sidney en cambio interpreta a su hermana, Venus Williams, y eligió un vestido bordado de Armani Privé.

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Saniyya Sidney

Las tenistas Venus y Serena Williams, productoras de la película que retrata la visión y obsesión de su padre así como sus primeros pasos en el deporte, llegaron a la alfombra roja con un vestido blanco de Elie Saab y un look en coral y negro de Gucci respectivamente.

ANGELA WEISS / AFP

Venus y Serena Williams

Zendaya vuelve a deslumbrar en una alfombra roja. La actriz que es parte de la película Duna, nominada a Mejor Película, llegó a la alfombra roja con una camisa y pollera de lentejuelas de Valentino.

ANGELA WEISS / AFP

Zendaya

El francés Timothée Chalamet, coprotagonista de Dune, también suele jugar con su estilo en las galas del cine y esta noche eligió un look de Louis Vuitton sin camisa.

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Timothée Chalamet

La directora neozelandesa Jane Campion, la primera mujer en ser nominada dos veces al Oscar a la Mejor Dirección, espera irse de esta ceremonia con su primera estatuilla por El poder del perro.

VALERIE MACON / AFP

Jane Campion

Benedict Cumberbatch, nominado a mejor actor por El poder del perro

VALERIE MACON / AFP

Benedict Cumberbatch

Kodi Smit-McPhee, el co-protagonista australiano de Cumberbatch en El poder del perro y el nominado más joven de la noche, ha sorprendido con su estilo en la temporada de premios y esta noche optó por un look monocromático en celeste de Alexander McQueen.

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kodi Smit-McPhee

La actriz británica Olivia Colman nominada a Mejor Actriz por su papel en la adaptación de la historia de Helena Ferrante, La hija oscura, pasó por la alfombra roja junto a su esposo Ed Sinclair.

ANGELA WEISS / AFP

Olivia Colman y Ed Sinclair

Kristen Stewart también será una de las competidoras de la noche por la estatuilla de Mejor actriz, nominada por su interpretación de Lady Di en Spencer.

ANGELA WEISS / AFP

Kristen Stewart

Nicole Kidman pelea en la misma categoría por su papel en Being the Ricardos y eligió para esta noche un look de la casa de alta costura Armani Privé.

VALERIE MACON / AFP

Nicole Kidman y su esposo Keith Urban

El ganador del Oscar a Mejor Actor 2021 por su rol en El Padre, Anthony Hopkins, asistió este año a la ceremonia.

ANGELA WEISS / AFP

Anthony Hopkins

Por primera vez la pareja de actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem podrían llevarse un Oscar en la misma ceremonia. En una noche histórica para el cine español ella está nominada a Mejor actriz por su papel en Madres Paralelas mientras él está nominado a Mejor actor por su trabajo en Being the Ricardos.

ANGELA WEISS / AFP

Penélope Cruz y Antonio Banderas

Con información de AFP